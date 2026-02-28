Sinds zijn vertrek bij Ajax vanwege burn-outklachten bleef het lange tijd stil rond Klaas-Jan Huntelaar. Inmiddels staat hij weer op het trainingsveld bij Vitesse. Zijn periode als assistent in de technische leiding in Amsterdam leverde niet op wat hij zelf had gehoopt, maar bij de komst en ontwikkeling van Mika Godts speelde hij wél een cruciale rol. De twee hebben zelfs nog regelmatig contact.

Toen Godts in 2023 niet meer op zijn plek zat bij Genk en over een aflopend contract beschikte, roken buitenlandse clubs hun kans om een gooi te doen naar het Belgische talent. Ajax wist dat het snel moest toeslaan, gezien de interesse van andere clubs in de aanvaller.

Afrim Salievski, voormalig coördinator van de jeugdscouts bij Ajax, bracht daarom samen met Huntelaar, die destijds een technische functie bekleedde bij Ajax, een bezoek aan de familie Godts voor een gesprek. Dat verliep volgens eerstgenoemde erg prettig. "Huntelaar heeft zijn zegje gedaan en we hebben Mika het goede gevoel kunnen bezorgen om voor ons te kiezen", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Mentor

Ook nadat het Belgische talent naar Amsterdam was verhuisd, speelde Huntelaar volgens Salievski een belangrijke rol in de ontwikkeling van Godts. "Klaas-Jan is uiteindelijk een heel belangrijk persoon geweest voor Mika. Hij vervulde een mentorrol voor hem", vertelt hij.

Matz Godts, de oudere broer van de Ajacied, beaamt dat. Ook nu Huntelaar al een poosje weg is bij Ajax, onderhouden de twee volgens hem nog steeds regelmatig contact. "Huntelaar stuurt hem nog steeds berichtjes, ook als hij iets beter had moeten doen, haha. Dat is perfect voor hem, want dat heeft Mika ook wel nodig. Ik kan het hem zeggen, maar ik denk dat hij sneller luistert naar iemand als Huntelaar dan naar zijn broer."