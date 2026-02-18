Oud‑topvoetballer Wesley Sneijder kan voor Ajax van grote waarde zijn, niet om zijn verleden maar vanwege wat hij nú kan toevoegen. Ervaring op het hoogste niveau, gezag in de voetbalwereld en een scherpe mening maken hem een interessant klankbord voor Jordi Cruijff. Het is dan ook logisch dat Sneijder op gesprek gaat bij de nieuwe directeur van Ajax, maar hij moet uitkijken dat hij niet wordt binnengehaald vanwege het 'Ajax-DNA'.

Laten we eerlijk zijn: Sneijder is een grotere naam dan Jordi Cruijff. Niet door zijn achternaam, maar door zijn status in de internationale voetbalwereld. Juist dat maakt hem aantrekkelijk als rechterhand. Voor Cruijff is het zelfs een extra luxe om iemand naast zich te hebben die overal gemakkelijk binnenkomt, durft te zeggen wat hij denkt en precies weet hoe de top van het voetbal functioneert. In de professionaliseringsslag die Ajax en Cruijff willen maken, zou Sneijder een héél waardevolle rol kunnen spelen.

Houd Sneijder op de achtergrond

Sneijder staat bekend om zijn directe en scherpe blik. Als analist toont hij aan dat hij het spel uitstekend leest, ontwikkelingen herkent en verwoordt wat velen denken maar niet uitspreken. Dat maakt hem alleen niet direct een goede technisch directeur, maar wel een waardevolle sparringpartner voor Cruijff en degenen die die verantwoordelijkheid dragen én de bijbehorende kennis en kunde hebben.

Niet binnenhalen om het Ajax‑DNA

Er zit echter ook een gevaar in het binnenhalen van Sneijder. Hij kwam al op zevenjarige leeftijd binnen en vertrok pas op zijn 23e. Die achtergrond is waardevol, maar tegelijk ook gevaarlijk. Bij Ajax ligt de verleiding altijd op de loer om dit soort figuren meteen te verbinden aan het wat vage begrip ‘Ajax‑DNA’. En zodra dat label wordt geplakt, gaat het vaak mis. Dat DNA is geen vast recept uit 1995 of 2018 dat je simpelweg kunt kopiëren. Dat moet helemaal opnieuw gekweekt worden, vanaf de bodem.

Sneijder alleen aantrekken om het verleden te laten herleven is dan ook zinloos, want zowel Ajax als het algehele voetbal is 180 graden gedraaid. Maar zolang Cruijff hem gebruikt als klankbord en rechterhand kan Sneijder daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn. Voor Sneijder moet gelden: meedenken, sparren en waarschuwen op de achtergrond. Niet sturen, niet beslissen en zeker niet de hoofdrol opeisen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.