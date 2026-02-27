Feyenoord-aanwinst Raheem Sterling maakte afgelopen weekend zijn debuut voor de Rotterdammers, maar maakte daarbij nog geen denderende indruk. Het leverde de ervaren Engelsman een stortvloed aan kritiek op, maar daar wil zijn trainer Robin van Persie niets van weten. "Op basis van een half uur zulke stevige meningen eruit gooien, vind ik echt misplaatst", stelt de ex-international.

Van Persie heeft zich behoorlijk gestoord aan de negatieve reacties aan het adres van Sterling. "Een gedeelte van de reacties was lekker op zijn Nederlands, zoals ik dat ken", vertelt de trainer van Feyenoord bij de persconferentie in aanloop naar FC Twente-uit. "Ik vond echter een heel groot gedeelte wel positief en begripvol. Alleen was er ook een deel dat lekker op zijn Nederlands frontaal alles ging benoemen wat niet goed was. Ik vond het misplaatst, laat ik het zo zeggen."

Géén wedstrijdritme bij Sterling

De oud-topvoetballer vindt het voornamelijk bewonderingswaardig dat mensen 'vergeten' dat Sterling uit een moeilijke situatie komt. "Als je een beetje gevoel voor de context hebt, waar hij vandaan komt en wat hij heeft gepresteerd in het verleden. Hij heeft maandenlang geen teamtraining gehad...", vervolgt Van Persie. "Ik snap dat er verwachtingen zijn, voor het feit wat hij heeft gepresteerd tijdens zijn carrière. Dat is heel erg bijzonder."

"Maar om hem dan zo af te branden op basis van een half uur, zijn eerste half uur in dik een half jaar, dat vind ik heel erg misplaatst. Dan snap je er werkelijk waar helemaal niks van. Nogmaals, dat is lekker op zijn Nederlands", klinkt het.

Tijd geven aan Sterling

Van Persie vindt het belangrijk om de nieuwste aanwinst van de Stadionclub wat extra tijd te geven om zijn oude niveau aan te tikken. "Ik zou het anders vinden als je een week of zes verder bent. Als je dan vindt dat hij op bepaalde vlakken niet levert en je hebt er een onderbouwde mening over, dan heb je een punt. Maar op basis van een half uur zulke stevige meningen eruit gooien, vind ik echt misplaatst", zegt hij resoluut.

Sterling krijgt zondagmiddag opnieuw een kans om zich te laten zien, dan speelt Feyenoord tegen FC Twente. In de Grolsch Veste wordt afgetrapt om 14.30 uur.