Schalke 04 is terug op het hoogste niveau van Duitsland en dat doet oud-topspits Klaas-Jan Huntelaar goed. De voormalig topschutter van Die Königsblauen was zaterdagavond aanwezig bij de historische avond en blikte terug op zijn opmerkelijke keuze om Ajax in de winter van 2021 plots achter zich te laten voor Schalke. "Ik zei toen tegen Marc Overmars: 'Laat mij dan naar Schalke gaan'", vertelt Huntelaar na de promotie.

Huntelaar stond in de gloriejaren van Schalke 04, tussen 2010 en 2017, in de spits. De inmiddels gevallen topclub eindigde toen nog regelmatig in de top vijf van de Bundesliga, maar daarna zette een flinke terugval in, met zelfs twee degradaties naar het tweede niveau tot gevolg. "Ik heb veel liefde voor Schalke 04, maar er is lange tijd verkeerd beleid gevoerd", zegt Huntelaar tegen Voetbal International.

'Dit gaat de verkeerde kant op'

De oud-topspits haalt een gesprek met technisch directeur Christian Heidel als voorbeeld aan. "Hij was heel erg geforceerd op data. We werden gespiegeld aan Mainz, terwijl wij een Champions League-club waren en Mainz tegen degradatie vocht", legt Huntelaar uit. "Toen dacht ik: dit gaat de verkeerde kant op. En er waren er wel meer die dat dachten, maar de selectie was toen al verdeeld. De club is heel emotioneel en daardoor soms ook impulsief. Je moet het meemaken om te begrijpen hoe intens die club wordt beleefd."

Uiteindelijk besloot The Hunter om Schalke 04 na zeven prachtige jaren achter zich te laten om terug te keren bij Ajax. "Mijn contract liep af en ik had niet echt het gevoel dat het klikte met de nieuwe mensen. Zo groeide het langzaam uit elkaar. Nadat ik wegging werd Schalke nog tweede in de Bundesliga, daarna was het degradatievoetbal, maar ik wilde terugkomen toen de club grote problemen had", doelt Huntelaar op zijn terugkeer in 2021.

Vertrek bij Ajax

De toen 37-jarige spits zou voornamelijk op de bank bij Ajax plaatsnemen in de tweede seizoenshelft. De Amsterdammers betaalden een enorm bedrag voor Sébastian Haller, terwijl ze ook nog toptalent Brian Brobbey in de gelederen hadden. "Toen Schalke contact met me opnam, viel alles samen. De club zei: we hebben niet veel geld, maar we willen wel graag dat je terugkomt. Ook spelers die er toen zaten benaderden me: kom terug, kom helpen. Ik zei toen tegen Marc Overmars: laat mij dan naar Schalke gaan. Ja, dat was puur uit clubliefde."

"Wat ik aantrof was een ploeg zonder vertrouwen en dat had ik ergens ook wel verwacht. Dan moet je de koppen bij elkaar steken en zorgen dat je een plan hebt. Helaas hebben we het toen niet gered", zegt Huntelaar over de degradatie van seizoen 2020/2021.

Die Königsblauen promoveerden vervolgens wél weer naar het hoogste niveau, maar waren binnen één jaar weer terug bij af. "Het is goed dat Schalke nu weer terug is in de Bundesliga, want dat is het niveau waar het thuishoort. De club moet het eerste jaar zien te overleven en pas daarna kun je iets gaan opbouwen. Mensen moeten niet verwachten dat ze ineens weer bovenin meedoen. Laten we hopen dat de club in de Bundesliga blijft en het vanaf nu weer goed geleid gaat worden", besluit Huntelaar.