Joey Veerman hoeft niet te rekenen op een uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman voor het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dat terwijl de middenvelder bezig aan zijn beste seizoen bij PSV. Trainer Peter Bosz denkt er het zijne van.

Veerman is direct betrokken bij 22 goals voor landskampioen PSV. Hij maakte er zelf acht - nog nooit scoorde hij er zo veel - en liefst veertien keer wat hij de aangever. Toch kan Veerman er nog een hoop goals en assists aan toevoegen, de bondscoach ziet het niet in hem zitten. "Ik heb met Joey gesproken en hem gezegd dat hij niet mijn eerste en niet mijn tweede keuze is op de linker 6-positie", sprak de bondscoach de voorbije interlandperiode.

Bij de huldiging van PSV afgelopen dinsdag scandeerden de fans op het Standhuisplein massaal 'Joey in Oranje'. Veerman keek het even aan en reageerde toen met een grijns: "Ze zoeken het maar uit met z'n allen."

'Joey is er helemaal klaar mee'

Op de persconferentie na het duel met Sparta (2-0 winst) werd trainer Peter Bosz naar de situatie bevraagd. "Joey is er helemaal mee, met de hele discussie. Dan ga ik hem hier niet nog een keer voeren", bijt Bosz enigszins van zich af. "Klopt, Koeman heeft mij er over gebeld. Dat blijft tussen ons. Het is aan de bondscoach of hij het in het openbaar wil bespreken of niet", is de 62-jarige oefenmeester stellig.

"Joey weet hoe ik er over denk, Ronald weet hoe ik er over denk. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik heb duidelijk aangegeven hoe ik er over denk", stelt Bosz. "Ik praat met Ronald over meerdere spelers van ons, ook over Joey. Hij heeft het niveau van het Nederlands elftal, absoluut."