PSV heeft ter ere van een bijzondere samenwerking een nieuw tenue gepresenteerd. De regerend landskampioen legt daarmee een 'gezamenlijk verleden' vast. "Die sterren zijn nu vastgelegd in een shirt."

PSV heeft de handen ineengeslagen met de Efteling voor het ontwerp van het nieuwe shirt. Daarin komen 'voetbal, historie en verwondering' samen. Het tenue wordt zaterdag gedragen tijdens de wedstrijd tegen NEC.

Op het shirt worden de rood-witte strepen gevormd door sterren. "De sterren op het veld of in een sprookje: ze hebben dezelfde gave. Ze laten mensen opkijken, even stilstaan en geloven in iets groters dan het moment", zegt de club daarover. "Een samenwerking die is geworteld in een gezamenlijk verleden en in gedeelde waarden als het durven dromen. Die sterren zijn nu vastgelegd in een shirt."

"De sterren lijken verweven in de vezels en geven het shirt bijna een magische diepte. Het is een van de vele verhalen die het shirt verteld." Bovendien zit er een chip in het PSV-logo op de borst van het shirt. "Die brengt je naar een interactieve en levende wereld waar meer verhalen op je wachten."

PSV kan in het duel met NEC een grote stap zetten richting de landstitel. Als de Eindhovenaren komend weekend zaterdag winnen van NEC en een week later uit bij Telstar in Velsen-Zuid ook wint, dan is het officieel kampioen van Nederland en ook meteen de vroegste landskampioen ooit. Het zou in theorie zelfs nog eerder kunnen gebeuren, als PSV van NEC wint en Feyenoord zondag thuis verliest van Excelsior.