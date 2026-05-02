PSV heeft in de topper tegen Ajax meteen geschiedenis geschreven. De Eindhovenaren kwamen al na 33 seconden op voorsprong via Ricardo Pepi, goed voor het snelste doelpunt ooit van PSV tegen Ajax in de Eredivisie.

Voor PSV stond er sportief gezien weinig meer op het spel. De landskampioen kon zelfs ontspannen toeleven naar de topper en pakte in aanloop naar de wedstrijd nog een weekendje Ibiza. Voor Ajax lagen de kaarten totaal anders: alleen een overwinning houdt de Amsterdammers in de race voor Champions League-voetbal.

Record van PSV

Nog voordat iedereen goed en wel op zijn stoel zat, sloeg PSV al toe. Pepi profiteerde van een bliksemstart en zette de thuisploeg al na 33 seconden op voorsprong. Daarmee werd meteen een record gebroken. De treffer van Pepi is het snelste doelpunt dat PSV ooit tegen Ajax maakte in een Eredivisie-wedstrijd.

Opvallend genoeg was er eerder al een soortgelijke bliksemgoal in dit affiche. In 2019 scoorde Kasper Dolberg namelijk na exact 35 seconden voor Ajax tegen PSV, al gebeurde dat toen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Lang kon PSV overigens niet genieten van het recorddoelpunt. Slechts tien minuten later lag de gelijkmaker al in het net.

Eredivisie-record

Het doelpunt van Pepi komt echter nog lang niet in de buurt van het Eredivisie-record. Dat ligt nog een stuk lager. Tijdens Sparta Rotterdam - AZ maakte Vito van Crooij in 2022 al na acht seconden de openingstreffer voor Sparta. Daarmee werd het record geëvenaard van Koos Waslander, die veertig jaar eerder namens NAC Breda na acht seconden scoorde tegen PEC Zwolle.