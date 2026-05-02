Ajax heeft zich respectvol opgesteld richting landskampioen PSV. De Amsterdammers vormden een erehaag voor de bezoekers uit Eindhoven in de Johan Cruijff Arena, maar bij het Ajax‑publiek viel dat niet in goede aarde. De actie kon dan ook rekenen op een hels fluitconcert.

Ajax-coach Oscar Garcia verklapte vrijdagmiddag al dat er een erehaag gevormd zou worden voor rivaal PSV. De Eindhovenaren werden vroegstondig kampioen in de VriendenLoterij Eredivisie, waardoor het gebruikelijk is dat tegenstanders hen ontvangen met een erehaag.

Hels fluitconcert

Enkele minuten voor de aftrap vormden de spelers een erehaag en applaudisseerden zij voor de kampioen. Bij het Ajax‑publiek viel dat echter totaal niet in de smaak. Toen de landskampioen door de erehaag liep, klonk er een luid fluitconcert vanaf de tribunes.