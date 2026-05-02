Marciano Vink is niet te spreken over het feit dat Ajax een erehaag gaat vormen voor PSV in de Johan Cruijff ArenA. Trainer Oscar Garcia liet vrijdagmiddag weten dat ze dat zullen doen voor de kersvers kampioen, maar dat vindt oud-Ajacied Vink veel te ver gaan. "Het is voor de bühne", vertelt hij in de Eretribune.

Het was groot nieuws vrijdagmiddag: Ajax die een erehaag gaat vormen voor PSV in de eigen Johan Cruijff ArenA. PSV is al een poosje kampioen en kreeg in eigen huis, voor het duel met PEC Zwolle, een erehaag omdat ze kampioen waren geworden. Dat wordt nu dus voortgezet in Amsterdam. "Ik vind het nu nergens op slaan", vertelt Marciano Vink in het zaterdagavondprogramma.

Erehaag

Het verbaast hem dat het nu nog altijd wordt doorgezet. "Is het niet zo dat als je kampioen bent geworden, dat je alleen de wedstrijd erna de erehaag krijgt? Ik snap dat het bij Sparta niet kon omdat er net iemand overleden was. Maar ik vind het prima dan de wedstrijd erna te doen en dat je daarna overgaat tot de orde van de dag. Gewoon dat veld op", predikt hij.

Garcia gaf vrijdagmiddag aan dat de club zelf had besloten om de erehaag te vormen. "Dat vind ik ook prima, je mag respect tonen naar de kampioen. Zeker omdat ze dat zo vroeg al zijn geworden, dat is overduidelijk", zei de Spaanse trainer. Van Vink hoeft dat allemaal niet. " Ik vind het nu nergens op slaan, dat Ajax nu een erehaag gaat maken voor PSV. Andersom had ik het ook irritant gevonden hoor."

Onbegrip

Hugo Borst, die ook in de studio zit, probeert hem nog een ander perspectief te stellen. "Ik snap je, maar het is wel Ajax, PSV en Feyenoord... Dat maakt het saillant. Ik vind dat het bij Ajax getuigt van enig respect", wilt hij zeggen. Maar Vink blijft bij zijn punt: "Het is voor de bühne, ik vind het nergens op slaan."