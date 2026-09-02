PSV heeft zich opnieuw versterkt. De regerend landskampioen presenteert op de allerlaatste dag van de transferwindow hun zesde aanwinst: Ayoni Santos. De 21-jarige aanvallende middenvelder, die ook op de flank kan spelen, komt over van Sparta en tekent een contract voor vijf seizoenen.

De komst van Santos hing al enkele dagen in de lucht, maar is na een geslaagde medische keuring en zijn handtekening officieel beklonken. "Het waren spannende dagen, waarin ik hoopte dat alles op tijd zou rondkomen", glimlacht Santos na het tekenen van zijn contract. "Ik ben enorm trots dat ik mezelf nu een speler van de beste club van Nederland mag noemen."

International van Kaapverdië

Santos doorliep de jeugdopleiding van Sparta en brak vorig seizoen door in het eerste elftal, waarvoor hij inmiddels 32 officiële wedstrijden achter zijn naam heeft staan. Verder maakte hij eerder dit jaar zijn debuut voor het nationale team van Kaapverdië. "De vervolgstap is om op het veld te laten zien wat ik in mijn mars heb", licht Santos toe.

De 21-jarige middenvelder annex aanvaller heeft een duidelijke schets van zichzelf als voetballer. "Ik omschrijf mezelf als een snelle speler met een sterke dribbel, die goed is in het veroveren van ballen en over veel spelinzicht beschikt. Uiteindelijk hoop ik basisspeler te worden en natuurlijk prijzen te winnen", klinkt het ambitieus.

Lovende woorden van Stewart

Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart is blij dat PSV zich opnieuw heeft weten te versterken met een groot Nederlands talent. "Ayoni is een creatieve en dynamische speler, sterk in de één-tegen-één en met de energie en intensiteit die wij zoeken. Hoewel hij nu al op een behoorlijk niveau zit, geloven we dat er nog veel rek in zijn ontwikkeling zit. Daarom hebben we bewust besloten hem nu al naar PSV te halen. We zijn ervan overtuigd dat Ayoni een mooie toekomst voor zich heeft", besluit hij.

Voor Stewart is het een behoorlijk geslaagde transferwindow. PSV haalde deze zomer Sami Ouaissa (9 miljoen), Kodai Sano (15 miljoen), Sven Mijnans (13 miljoen), Filip Kostic (transfervrij) én Lutsharel Geertruida (huur) naar Eindhoven. Voor Santos legt de landskampioen zo'n vijf miljoen euro op tafel. Daartegenover stond echter ook het vertrek van Ismael Saibari (50 miljoen euro), Joey Veerman (22 miljoen euro), Couhaib Driouech (7 miljoen euro) en Joël Drommel (500.000 euro).