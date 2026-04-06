PSV heeft een ongekend seizoen achter de rug. De ploeg van Peter Bosz kroont zich als allervroegste kampioen ooit in de Eredivisie. Toch klinkt er hier en daar kritiek op het seizoen van de Eindhovenaren, omdat ze in andere competities vroegtijdig werden uitgeschakeld. Aanvoerder Jerdy Schouten begrijpt daar weinig van. "Dat vind ik héél overdreven", stelt hij in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl.

PSV opende het seizoen direct met de jacht op een derde landstitel op rij, al kreeg de ploeg in eerste instantie nog stevige concurrentie van Feyenoord. Na de onderlinge confrontatie zette de ploeg van Robin van Persie echter een flink verval in. "Ik heb eerlijk gezegd geen moment gedacht: wij gaan dit jaar geen kampioen worden. Dat bedoel ik helemaal niet arrogant, maar ik heb er gewoon niet aan getwijfeld. Ik denk alleen wel dat wij nog beter waren geweest als er een club tot het einde van het seizoen in onze nek zou hijgen", stelt Schouten.

Géén glans op PSV-seizoen

Ondanks het dominante Eredivisie-seizoen werd PSV al in de competitiefase van de Champions League uitgeschakeld en was NEC in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker te sterk. Toch weigert Schouten te spreken van een 'niet geslaagd seizoen'. "Ik lees en hoor ook dat er geen glans op kampioenschap zit, maar dat vind ik heel raar", bijt Schouten van zich af.

"Dat zou betekenen dat in elke competitie het beste team alles moet winnen. Dat is toch heel raar om te zeggen?", vraagt hij zich af. "Dus wij mogen geen wedstrijd verliezen, omdat wij het beste team hebben? Dan zou het voetbal heel saai zijn in de hele wereld. Wij hadden heel graag de beker gewonnen, maar dat het seizoen niet geslaagd is dat vind ik wel héél overdreven."

Pech met bekerloting

Volgens Schouten heeft PSV simpelweg pech gehad met de loting in het bekertoernooi. "NEC-uit is op dit moment de moeilijkste wedstrijd die je kan hebben in de Eredivisie. We hebben er alles aan gedaan om de bekerfinale te halen, alleen we kwamen net tekort. Dat kan ook een keer gebeuren tegen een goed team", vervolgt Schouten, waarna hem gevraagd wordt of PSV er dit seizoen wél alles uit heeft gehaald. "Dan hadden we door gemoeten in de Champions League."

Niets om voor te spelen voor PSV

De enorme voorsprong, op een gegeven moment zelfs twintig punten op de naaste belagers in de Eredivisie, zorgde er al vroeg voor dat het seizoen sportief gezien klaar was. "Aan de ene kant is het heel knap dat je zoveel punten voor staat, maar aan de andere kant is er veel minder spanning. Dat is natuurlijk wel vreemd. Alleen, het doet niks af aan onze prestatie", stelt de verdediger annex middenvelder.

Geluk van het WK

Voor PSV resteren nog vijf competitiewedstrijden, waarin de spanning er af is. Toch verwacht Schouten geen verslapping. "Dat is helemaal niet lastig. Dan moet dat eergevoel bij ons naar boven komen. Je wil toch niet dat tegenstanders denken: wij zijn beter dan jullie", schetst Schouten, die wel beseft dat het mentaal gezien anders zal zijn. "Het is natuurlijk anders dan dat je drie punten nodig hebt voor de titel, want de druk zal wegvallen."

De aanvoerder van de Eindhovenaren zal dat echter vanaf de tribune moeten toezien, want hij raakte zaterdagavond zwaar geblesseerd. Bosz gaf al te kennen rekening te houden met het ergste scenario, terwijl Joey Veerman vertelde dat Schouten huilend in de kleedkamer zat. "Hij zit huilend in de kleedkamer en ik kan wel meehuilen met hem. Ik vind het echt verschrikkelijk", vertelde Veerman bij NOS.