Terwijl PSV zich opmaakt voor feest en huldiging na het succesvolle seizoen, is er ook slecht nieuws uit Eindhoven. Jerdy Schouten heeft een zware knieblessure opgelopen en staat maanden aan de kant. Trainer Peter Bosz reageerde zichtbaar aangeslagen op het nieuws over zijn belangrijke sterkhouder. "Het is een grote klap", vertelt Bosz.

De feeststemming bij PSV heeft een flinke knauw gekregen door het blessurenieuws rond Schouten. De middenvelder liep in de wedstrijd tegen FC Utrecht een zware knieblessure op. Direct na het duel werd al gevreesd voor een kruisbandblessure en maandagochtend bevestigde een scan die vrees.

Trainer Peter Bosz reageerde emotioneel toen hij de diagnose hoorde. "Dit is echt vreselijk. Zo’n zware blessure. Helaas is dit ook onderdeel van de sport", zegt de 62-jarige coach over zijn aanvoerder. "Ik heb Jerdy even gebeld toen de scan gemaakt was en de uitslag bekend was. Je zegt wat tegen hem, maar je beseft ook, dat het allemaal niet bij hem binnenkomt. Dit is zo’n klap voor hem."

Tóch op de platte kar?

Ondanks het zware nieuws hoopt Bosz dat Schouten wel een rol kan spelen tijdens de festiviteiten rond het kampioenschap. "Jerdy is dit seizoen weer heel erg belangrijk geweest. Het zou mooi zijn als hij ondanks het verdriet van het missen van het WK en de wetenschap dat hij een lange revalidatie in het vooruitzicht heeft dit toch mee kan maken."

"Ik denk dat de jongens er alles aan zullen doen om hem erbij te halen", reageert Bosz op de vraag of de PSV-selectie hem op de platte kar gaat hijsen. "Hij hoort daar zeker bij te zijn als belangrijke speler en aanvoerder."