PSV is wéér kampioen van Nederland en mag opnieuw de schaal omhoog houden. Maar terwijl de confetti nog in de stad moet komen te liggen en de spelers zich nog moeten laten toejuichen tijdens de huldiging, doemt al een nieuwe realiteit op: dit succesvolle PSV dreigt komende zomer uit elkaar te vallen. De kampioensploeg die de Eredivisie domineerde, kan in korte tijd flink worden ontmanteld.

De kans is groot dat meerdere dragende krachten deze zomer hun koffers pakken. Voor technisch directeur Earnest Stewart wacht een ingewikkelde puzzel. Sportnieuws.nl zet de verwachte transfers bij kampioen PSV op een rij.

Groot vraagteken: Ivan Perisic

Een van de namen met een vraagteken is Ivan Perisic. De 37-jarige Kroaat speelt al twee seizoenen een belangrijke rol met zijn routine en internationale ervaring. Toch is zijn toekomst bij PSV onzeker. Afgelopen winter lonkte een terugkeer naar zijn oude liefde Inter Milan al nadrukkelijk, maar uiteindelijk bleef hij in Eindhoven.

Zijn contract loopt nog een jaar door, maar PSV zou deze zomer alsnog kunnen meewerken aan een vertrek. Zelfs op zijn leeftijd kan de ervaren vleugelspeler nog een transfersom van enkele miljoenen opleveren, afhankelijk van de afspraken in zijn contract. Tegelijkertijd moet Perisic zich realiseren dat hij in Eindhoven en de Eredivisie als een absolute ster wordt behandeld, terwijl hij bij een Europese topclub waarschijnlijk genoegen zal moeten nemen met een rol als reserve.

Vertrek Ricardo Pepi lijkt zeker

Het vertrek van Ricardo Pepi leek al in kannen en kruiken. Hij stond al langer te trappelen voor een stap naar de Europese top en dat is ook in vrijwel elke transferwindow een thema. In de winter circuleerden al stevige transfergeruchten, maar een polsbreuk en de opstelling van de PSV-directie zorgden ervoor dat een vertrek uitbleef.

In de afgelopen periode leek er opnieuw een deal in de maak, maar op het laatste moment werd de stekker uit een deal getrokken door de Londenaren. Toch lijkt het slechts uitstel van executie. Vanuit Europese topcompetities blijft er interesse en een transfer van ruim dertig miljoen euro hangt nadrukkelijk in de lucht. Pepi kwam voor zo'n tien miljoen euro over van FC Augsburg en gaat dus naar verwachting een mooi zakcentje opleveren.

Belofte voor Veerman

Ook Joey Veerman lijkt rijp voor een volgende stap. De middenvelder uit Volendam stond afgelopen zomer al op het punt om naar Brentford te vertrekken, maar dat ging niet door omdat de Engelsen te laat aanklopten. In de winter leek Fenerbahçe een serieuze optie, maar uiteindelijk besloot Veerman zelf af te zien van die transfer.

PSV heeft hem inmiddels min of meer beloofd mee te werken aan een zomerse stap. Clubs blijven hem volgen en in en rondom Eindhoven wordt vaak gesproken over een mogelijke transfersom rond de twintig miljoen euro.

Transferrecord voor Saibari?

Misschien wel de grootste jackpot wacht naar verluidt bij een vertrek van Ismael Saibari. De creatieve middenvelder ontwikkelde zich dit seizoen tot een van de absolute smaakmakers van PSV. Zijn marktwaarde wordt inmiddels op ruim dertig miljoen euro geschat, maar binnen de club dromen ze van meer. Peter Bosz sprak zaterdagavond zelfs al van 75 miljoen euro.

Het huidige transferrecord staat nog altijd op naam van Cody Gakpo, die voor zo'n 45 miljoen euro naar Liverpool vertrok. Als Saibari zijn ontwikkeling doorzet, en mogelijk ook nog schittert met Marokko op het WK, kan dat record zomaar verbroken worden. Europese clubs als AC Milan en Olympique Marseille werden al genoemd, maar nóg grote clubs lijken ook wel te komen.

Dest op weg naar de uitgang?

Tot slot is er nog Sergiño Dest. De Amerikaanse rechtsback heeft inmiddels drie seizoenen bij PSV achter de rug en lijkt klaar voor een volgende uitdaging. Toch hangt er een kleine schaduw boven zijn situatie. Dest raakte onlangs geblesseerd tegen AZ en zijn blessureverleden, met zware knieproblemen, maakt clubs mogelijk voorzichtig.

Tegelijkertijd blijft zijn profiel interessant: een aanvallend ingestelde back met ervaring bij grootmachten als Barcelona en AC Milan. PSV zou naar verluidt denken aan een transfersom van ongeveer twintig miljoen euro.