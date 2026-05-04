Robin van Persie dwingt langer verblijf bij Feyenoord af

Met de even heldhaftige als chaotische overwinning van Feyenoord in de slotfase tegen Fortuna Sittard, werd niet alleen zo goed als directe plaatsing voor Champions League vastgesteld. Ook Robin van Persie hoeft voorlopig niet bang te zijn voor een ontslag. Ondanks alles bezorgt hij Feyenoord cruciale miljoenen in een wederopbouw. Wat men van het spel vindt, doet er dan even niet toe.

Wie naar de Feyenoord-bank keek na de 2-1 van Givairo Read zag een uitzinnige menigte. In die kluwen van mensen stond ook Robin van Persie. De immer koele trainer liet zich nu overduidelijk gaan. Logisch ook wel. Hij noemde dit de belangrijkste overwinning van het seizoen. Ook omdat deze wedstrijd diezelfde lading voor zijn eigen baan had. Nu Feyenoord de tweede plek haast niet meer kan verliezen, kan hij ook haast niet meer de deur gewezen worden.

Reorganisatie van Feyenoord

Feyenoord, dat moet gaan reorganiseren deze zomer vanwege de vertrekkende beleidsbepaler Dennis te Kloese, zal maar wat blij zijn met de Champions League-miljoenen. Dat biedt de financiële stabiliteit die ze nodig zullen hebben om mee te bouwen. Dat heeft Van Persie toch maar geflikt, dan wel met hulp van adviseur Dick Advocaat. Maar toch.

Of het nou terecht is of niet: na die tweede plaats kan Feyenoord bijna geen andere keus meer maken. Het spel is niet van het niveau dat iedereen wil, maar de concurrentie krijgt het uiteindelijk ook niet voor elkaar. Dat is het geluk van Van Persie, het geluk dat iemand soms moet hebben. Het geluk dat hij als spits voor de goal soms nodig had, om ineens te scoren. Het is ook het soort geluk dat zijn ploeg zondagmiddag kreeg in Sittard. Maar, zoals een wijs man ooit zei: geluk dwing je ook af.

Plek van Van Persie

Was het in Sittard anders afgelopen, dan was de uitkomst ook anders geweest voor Van Persie. Dan was er meer munitie geweest om Van Persie alsnog in de zomer gedag te zeggen. Maar in de ontlading bij de trainer zag je ook: dit gaat niet meer mis nu. Voor veel fans voelt de situatie met Van Persie uitzichtloos, en roepen ze alsnog om zijn vertrek. Maar wie eerlijk kijkt naar de situatie bij Feyenoord én de Eredivisie an sich, zal snappen dat hij nog een kans gaat krijgen. Zonder bestuur kan er ook bijna niemand beslissen dat Van Persie weg zou moeten.

Net op tijd lijkt Van Persie het tij te keren bij Feyenoord, met grote dank aan Advocaat die hem belangrijke handvaten heeft gegeven. Van Persie riep van de toren met hem door te willen, maar dat zou niet wijs zijn. Als hij een nieuwe kans krijgt van de nog te vormen directie, dan wel op eigen benen. Hij heeft nog genoeg te leren en vooral te bewijzen. Dat hij in dit vreemde Eredivisie-seizoen Feyenoord tóch tweede heeft laten worden, is zijn redding geweest.