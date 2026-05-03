Na een grote houdini-act heeft Feyenoord toch nog drie punten meegenomen uit Sittard. Daar was Robin van Persie natuurlijk blij mee, maar met het spel was hij dat allerminst. "Ik vond het helemaal niet leuk om naar te kijken", bekende hij op de persconferentie na afloop.

"Achteraf was het tegendoelpunt onze blessing", omschrijft Van Persie na afloop. Hij vond zijn ploeg tot een minuut of 60 ondermaats spelen. "Er komen hier niet veel teams om lekker te voetballen. Dat is hier niet mogelijk. Alleen moet je in de momenten dat je de bal hebt, goed zijn aan de bal. En dat waren wij niet", is hij kritisch.

Zwak spel van Feyenoord

De plannen die hij vooraf had bedacht met het team pakten totaal niet uit, en dat had vooral met de jongens op het veld te maken. "Ik vond er echt niks aan om naar te kijken", zegt hij eerlijk. Tot het laatste half uur aanbrak, waarin hij een vechtend Feyenoord zag. Die vechtersmentaliteit heeft hen nu de drie punten bezorgd, vindt Van Persie.

"Iedereen is zó erg betrokken. Allemaal werken we kneiterhard om onze doelen te halen. Dan zie je dat het niet vanzelf is gegaan, we hebben gewoon veel tegenslagen gehad. Tegelijkertijd staan we van begin tot eind of op de eerste plaats, of op de tweede", wil hij benadrukken. "Er zijn ook momenten geweest dat het pittig was. En misschien komt dan op z'n moment als vandaag, dat je jezelf terugknokt in een lelijke wedstrijd, komt er veel los bij mensen", beaamt hij.

Hard werken bij Feyenoord

Is deze overwinning, waar de nodige dosis geluk bij is komen kijken, een soort rechtvaardigheid voor alle inzet van dit seizoen? Daar wil Van Persie van wegblijven. "Je krijgt in het voetbal, zeker in het leven niet, altijd wat je verdient. Dus dat besef is er ook. Ieder ander team die ook knokt voor de tweede plaats, die werken misschien evenhard op hun eigen manier. Dat wil niet zeggen dat als je hard werkt, je ook krijgt wat je zelf vindt dat je verdient. Vandaag kwamen we van ver, misschien is dat ook wel tekenend voor dit seizoen, als je ziet hoe diep we zijn gegaan. Dan zorgt dat voor grote opluchting."

Maar dromen over Champions League-voetbal wil Van Persie nog niet. Zeker niet nu dat nog niet officieel binnen is. Wanneer daar naar gevraagd wordt, is hij zeer voorzichtig. "Ik begrijp dat je dat zegt, maar zo voelt dat bij mij en de groep nog niet. We hebben vandaag wel een goede stap gezet. Zeker gezien de resultaten van de andere teams was het vandaag cruciaal om te winnen. Dat hebben we gedaan. Was het mooi? Zeker niet. Was het goed? Ook niet. Maar de punten hebben we binnengesleept met wat geluk."