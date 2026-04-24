Het nieuws dat Dennis te Kloese Feyenoord na 4,5 jaar gaat verlaten, kwam niet geheel uit de lucht vallen. Eerder gingen de geruchten al rond dat hij aan de slag zou gaan in Mexico. Dat is nog niet officieel bevestigd, maar zijn vertrek wel. Het is hét perfecte moment voor Feyenoord om de organisatie anders aan te pakken en een gezonde basis neer te zetten waarop een nieuwe directeur te werk kan. En dat zou Robert Eenhoorn moeten zijn.

In een stormachtig jaar met veel chaos in de organisatie leent de aanstaande periode zich perfect voor een nieuwe, frisse wind door de club. De dubbelfunctie van Dennis te Kloese stond altijd al ter discussie en de man die de technische zaken deed, ging sowieso al naar Excelsior. Nu moet Feyenoord naar zowel een technische man als een algemeen directeur op zoek. En dat biedt grote kansen.

Verandering

In de huidige structuur bij Feyenoord hebben erg veel mensen het voor het zeggen, wat zelden tot duidelijke en harde belissingen leidt. Dat terwijl een simpele, strakke organisatie met een paar beleidsbepalers veel efficiënter werkt. Een gerenommeerde directeur, die ook nog eens sympathie voor Feyenoord heeft, leeft bij deze aanpak: Robert Eenhoorn. Hij zou de sleutel zijn voor een gezonde organisatie van Feyenoord.

Visie van Eenhoorn

Eerder sprak hij bij Sportnieuws.nl in de podcast De Maaskantine over de moeilijke organisatie van clubs in de top van het voetbal, waaronder Feyenoord. "Als je governance onlogisch is, dan liggen onlogische besluiten om de hoek", zei hij in zijn algemeenheid over de organisaties in het profvoetbal. "Kijk naar Bayern, daar zitten drie mensen met een sportachtergrond en expertise. Dat is een heel simpele organisatie", gaf hij destijds als voorbeeld.

Naar zo'n situatie zou Feyenoord ook moeten gaan. In de jaren dat het goed ging bij Feyenoord, onder Te Kloese als directeur, was Arne Slot de trainer. Hij werkte samen met Frank Arnesen als technisch man en zij zetten samen de lijnen uit. Te Kloese en ook de rvc, keken toe en hielden het in de gaten. Nu het minder gaat bij Feyenoord bemoeit iedereen zich ertegenaan.

Behoefte van Feyenoord

Eenhoorn zou alleen instappen in een organisatie die overzichtelijk en duidelijk is. Dat is bij Feyenoord nog niet zo, maar ze zouden in Rotterdam de durf moeten hebben om eens in te grijpen in de organisatie van de club. Daarmee kunnen ze beginnen te luisteren naar Eenhoorn, die bewezen heeft met een duidelijke structuur grote prestaties neer te zetten.

Of Eenhoorn nou in beeld is in Rotterdam of niet, de governance van een club is zijn stokpaardje in het bedrijfsleven én de voetballerij geworden. Hij heeft de juiste kennis over bedrijfsvoering, heeft hart voor de club en is beschikbaar. Hij belichaamt juist wat Feyenoord, dat ontzettend veel lege plekken in de organisatie telt, nodig heeft.