De zoon van bondscoach Ronald Koeman gaat momenteel de wereld over. De doelman van Telstar eiste een hoofdrol op in de 2-1 overwinning op FC Volendam. Hij speelde Telstar veilig in de Eredivisie door in de slotfase een penalty te benutten. Robert Maaskant keek met verbazing naar de goal. "Hij heeft misschien wel de beste trap van de hele Eredivisie."

Het sprookje van Telstar blijft vriend en vijand voorlopig nog altijd verbazen. Vorig jaar promoveerde de ploeg vanuit het niets uit de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie en daar verrasten ze iedereen dan weer met hun speelstijl. Tot de laatste speeldag bleef het spannend of ze zich veilig zouden spelen. Dat hebben ze gedaan op iconische wijze. Doelman Ronald Koeman Jr. stapte in de slotfase naar voren om een penalty te nemen.

Historisch doelpunt

Dat is natuurlijk totaal geen normale gang van zaken, maar trainer Maaskant snapte het wel. De analist bespreekt in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine het afgelopen seizoen en staat daarbij ook stil bij het doelpunt van Koeman. "Je hebt wel lef in je lijf hoor, als je dat doet", begint Maaskant.

"Hij heeft by far de beste trap, misschien wel van de Eredivisie. Maar als je op dat moment, en de manier waarop hij hem nam... dat was zo gecontroleerd. Je zou verwachten bij een keeper dat hij hem gewoon keihard schiet. Zodat als hij mist, de bal in ieder geval in vak 33 ligt ergens. Dan duurt het even voor de bal terugkomt."

Kritiek

Maaskant was eerst sceptisch over de actie. Telstar stond al op een veilige 1-1, waarmee handhaving bewerkstelligd zou zijn, maar toch ging Koeman voor de bal staan. Dat had ook anders af kunnen lopen, omschrijft de analist. "Eigenlijk was dat het moment van het seizoen geweest dat we nooit hebben gekregen", lacht hij. "Dat de keeper van Volendam de penalty pakt, uitschiet en dat Robert Mühren vervolgens voor een lege goal de bal binnendribbelt om Volendam veilig te spelen. Dat was de wereld overgegaan", besluit Maaskant.

"Dat gaat dit ook wel", zegt verslaggever Rick Kraaijeveld nog. "Zoon van Ronald Koeman schiet...", ziet presentator Damian Vlottes de koppen al voor zich. En dat klopt ook. Binnen de kortste keren gingen de beelden van de goal van Koeman Jr. op sociale media de wereld over.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine blikt Robert Maaskant met presentator Damian Vlottes en voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld terug op het afgelopen Eredivisie-seizoen. Hij bespreekt de beschamende situatie waarin Ajax zich bevindt, spreekt zich uit over de baan van Robin van Persie bij Feyenoord en benoemt zijn trainer van het seizoen.

Verder krijgt hij verschillende stellingen voorgelegd over Telstar, PSV en NEC. Hij benoemt het mooiste moment uit het Nederlandse voetbal dit seizoen en blikt stiekem ook al een beetje vooruit op het WK. En wie wordt de bondscoach na het WK? Maaskant heeft er een mening over. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover