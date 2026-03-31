Oud-doelman Nigel Bertrams heeft op zijn Instagram teruggeblikt op zijn carrière en dan specifiek zijn tijd bij PSV. De sluitpost schaamt zich soms voor zijn tijd in Eindhoven, vooral omdat hij maar tot één officiële wedstrijd kwam.

De 33-jarige Bertrams werd geboren in Best en doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van PSV. Toch kwam hij uiteindelijk maar tot één officieel duel voor de hoofdmacht van de huidige Eredivisie-koploper. Iets waar Bertrams niet altijd met veel plezier en trots op terugkijkt.

"Jarenlang schaamde ik mij daarvoor. En eerlijk gezegd, soms nog steeds. Het klinkt misschien raar. Want ik weet dat duizenden mensen daarvoor zouden tekenen. Maar bij mij overheerste te lang het gevoel van teleurstelling en van wat als", zo vertelt de doelman in een LinkedIn-post.

Pensioen op dertigjarige leeftijd

Bertrams verruilde uiteindelijk na zeven jaar in de jeugdopleiding PSV in 2015 voor een transfer naar Willem II. Vervolgens kwam hij terecht bij NAC Breda, FC Nordsjaelland, De Graafschap, MVV, FC Groningen, PEC Zwolle en in 2023 sloot hij zijn loopbaan op dertigjarige leeftijd af bij FC Eindhoven. De reden van zijn vroegen pensioen was aanhoudend blessureleed.

Het blessureleed is ook de reden van zijn schaamte over zijn periode bij PSV. "Wat als de blessures mij niet telkens teruggooiden? Wat als ik mijn volledige potentieel had kunnen benutten? Wat als ik die jaren gewoon fit was gebleven?", vertelt Bertrams.

'Ik kan mezelf in de spiegel aankijken'

Toch weet Bertrams ook dat zijn lichaam niet meer kon dan hij nu heeft gedaan. "Ik kan mezelf in de spiegel aankijken. Want ik weet dat ik het maximale heb gehaald uit wat ik had. Misschien niet uit mijn talent, maar zeker uit mijn lichaam. En toch overheerste te vaak de schaamte. Gekkenwerk", vertelt Bertrams. De keeper vindt wel dat hij alsmaar 'trotser kan zijn des te verder zijn debuut in het verleden ligt'.

Bertrams noemt de blessures 'een rode draad in zijn carrière'. Het heeft voor de keeper 'karakter gecreëerd'. Bertrams is tegenwoordig begeleider van spelers en dat is dan weer iets waar hij dat karakter goed in kwijt kan.