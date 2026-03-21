Telstar-trainer Anthony Correia is het type trainer dat spelers niet snel vergeten. In een wereld waarin resultaten vaak de boventoon voeren, blijft bij Correia iets anders steeds terugkomen: de mens achter de voetballer. Zakaria Eddahchouri en Mitch Apau hebben hoge verwachtingen van hun oud-trainer. "Hij heeft alle ingrediënten om een toptrainer te worden."

Wie met zijn oud-spelers spreekt, hoort al snel dat verhaal. Neem Zakaria Eddahchouri, die onder Correia speelde bij Telstar. Hun contact is nooit verdwenen. "Hij kijkt eerst: hoe iemand op de eerste plaats als mens is en hoe het met diegene gaat. En op de tweede plaats komt het voetbal en presteren. Dat kon ik dat wel echt heel erg waarderen, want dan krijg je ook écht het gevoel dat hij om je geeft. Daarvoor ga ik door het vuur", stelt Eddahchouri in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Voelt als een vriend'

Voormalig Telstar-aanvoerder Mitch Apau kan zich helemaal vinden in de woorden van zijn oud-teamgenoot. "Anthony is een héél warme man. Hij staat altijd tussen de jongens. Voor een jonge speler kan het best spannend zijn om bij een trainer naar binnen te stappen, maar dat is bij hem totaal niet het geval. Bij hem zou je altijd kunnen binnenstappen, omdat je weet dat hij in de omgang ook gewoon heel goed is. Hij zal je aanpakken als het moet hoor, maar als er iets is dan is het meer een vriend waar je mee praat. Iemand waar je wat kwijt kan."

'Toptrainer in wording'

Het typeert Correia: dichtbij zijn spelers staan zonder zijn rol als trainer te verliezen. Eddahchouri zag dat al toen Correia nog assistent was onder Mike Snoei bij Telstar. "Je merkte meteen dat hij heel goed in de omgang is met zijn spelers. Alleen, dan heb je wel een ander beeld van hem omdat hij de assistent is. Maar wat ik zo mooi vond toen hij hoofdtrainer werd, was dat hij ineens degene was die de grote lijnen uitzette en tóch veranderde hij als persoon niet. Dat typeert hem."

Het is precies die combinatie die Correia volgens zijn spelers bijzonder maakt: sociaal sterk, communicatief duidelijk, maar wel met eisen. "Je hebt heel veel verschillende type trainers. Wat ik persoonlijk fijn vind is een trainer die sociaal en communicatief heel erg sterk is. En iemand die zich daarnaast bekommert om zijn spelers. Uiteindelijk blijft de voetballerij gewoon een een stukje business, waarin geleverd moet worden, maar hij heeft dat écht uitstekend voor elkaar. Hij zet je op je plek als het nodig is."

Toch is het niet alleen de mens Correia die indruk maakt. Volgens Eddahchouri wordt soms vergeten dat er ook een duidelijke voetbalvisie achter schuilt. "In mijn ogen heeft Anthony alle ingrediënten om een toptrainer te worden. Hij is nu gewoon volop in ontwikkeling en dat is ook gewoon goed. Ik heb het net gewoon minutenlang gehad over de mens Correia, maar dan heb ik het nog niet eens gehad over het tactische gedeelte. Als je ziet hoe hij zijn team kan laten voetballen… Dankzij die combinatie kan het wel echt iets heel moois worden."

Fijn contact met oud-spelers

Wat Correia misschien nog het meest typeert, is dat hij zijn spelers niet loslaat. Zelfs als hun carrière elders verder gaat. "Laatst speelde ik tegen Atletico Madrid. En dan stuurt hij een appje van: Amigo, ik ben blij voor je. En als ik dan een doelpunt maak of we een wedstrijd hebben gewonnen, dan stuurt hij me een appje: gefeliciteerd, goed bezig. Maar dat is andersom ook zo. Ik kijk bijna alle wedstrijden van Telstar en stuur Anthony dan ook wel een berichtje. Ik ben heel dankbaar voor onze band. Het is niet vanzelfsprekend dat je contact houdt met oud-trainers..."

Groeiende reputatie Correia

Ondertussen groeit ook zijn reputatie als hoofdtrainer. In zijn tweede seizoen bij Telstar promoveerde hij met de club en dit seizoen maakt hij indruk met zijn manier van spelen op het hoogste niveau. "Hij is na dit seizoen toe aan een stap hogerop. Hij heeft alle ingrediënten om een toptrainer te worden, maar dan moet je wel weer een keer op een andere manier uitgedaagd worden. Bij Telstar is de druk toch wat minder dan bij een subtopper. Als hij het daar óók zo voor elkaar krijgt, dan kan het zomaar iets héél moois worden."

Daar gaat Apau in mee. Hij stipt het feit aan dat Correia bij Telstar alle tijd en ruimte heeft gekregen om te bouwen aan het elftal. "Misschien heeft hij ook wel zo kunnen opereren, omdat er bij Telstar minder druk is. Als je naar een grote club gaat, dan komen er ineens andere belangen bij." Of Correia klaar is voor een volgende stap? Voor Apau bestaat daar weinig twijfel over. "Als hij de vrijheid en tijd krijgt om zijn plan daar uit te voeren, dan heb ik geen twijfel dat hij ook bij zijn volgende stap gaat slagen. Als hij als mens hetzelfde blijft, dan gaan jongens altijd voor hem door het vuur."

Volgens Eddahchouri zal de stap omhoog een nieuwe uitdaging zijn, maar geen onoverkomelijke. "Als jij een goede staf om jou heen hebt die de balans bewaakt tussen het stukje mens zijn en het stukje wat harder zijn, dan moet dat geen probleem zijn. Natuurlijk op het moment dat hij een stap hogerop gaat zetten, dan heb je daar ook mannetjes rondlopen. Dat moet je ook maar zien te managen. Maar als ik kijk wat hij in zijn petto heeft, dan heeft hij alle ingrediënten om te slagen."

Als Apau één detail moet noemen dat Correia typeert, komt hij met iets onverwachts. "Hij lust alles qua eten. Hij eet echt bijna alles. Dat zie je aan zijn karakter misschien ook wel. Dat hij ook alles wil proberen en dat hij nergens bang voor is. Misschien is het wel een teken: hij is niet bang om kansen te pakken", besluit Apau lachend. Correia neemt het zondagmiddag met Telstar op tegen PSV.