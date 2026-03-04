De frustratie zat er nog flink in bij de immer positieve trainer Anthony Correia. Zijn Telstar behaalde de halve finale van de EuroJackpot KNVB Beker maar strandde daarin tegen AZ. Telstar verzette zich hevig, maar moest toch toegeven. Maar dat had ook met arbitrale beslissingen te maken. AZ kwam twee keer goed weg in de eerste helft. "Dat is echt moeilijk om te zien."

Aan het begin van het seizoen zou iedereen uitgelachen zijn die zou vertellen dat Telstar het tot de halve finale van het bekertoernooi zou schoppen. Toch is dat gebeurd en dat is iets om trots op te zijn, vindt ook Anthony Correia. Toch is de nasmaak zuur, nadat Telstar dichtbij de finale van de EuroJackpot KNVB Beker was. "We waren gewoon niet goed genoeg. Het zag er qua energie geweldig uit, maar het was in de kwaliteit niet goed genoeg", analyseert de trainer snel na afloop.

Fouten van de arbitrage

Ook laat hij zich kort uit over de arbitrage. In de eerste helft maakte AZ twee zware overtredingen: eerst kwam het been van Sven Mijnans veel te hoog, waarmee hij Gerald Albers in het gezicht schopte. Die kon even later niet meer door. Zijn invaller, Tyrese Noslin kreeg een aantal minuten later een ongelofelijke schop op zijn been. "Het kan allemaal blijkbaar tegen Telstar", verzuchtte Correia na afloop.

Hij wil er niet te lang over praten, maar het zit hem zichtbaar hoog. "Je moet je er ook maar niet mee bemoeien, want het is echt super moeilijk om te zien. Met vier man op het veld en de camera's in het stadion", zegt hij cynisch. Maar ook hij ziet de realiteit dat Telstar zelf dan maar meer had moeten scoren.

Trots op Telstar

Hij is bovenal trots. Trots op de inzet en op wat het team dit seizoen al neerzet. "Ik ben sowieso trots op wat we met Telstar doen en wat we voor gevoel creëren bij de fans", vertelt Correia. "We hebben er alles aan gedaan, maar we gaan er nu ook nog alles aan doen in de competitie. Daarom focus ik zo op de positiviteit. Ik zie in deze wedstrijd al twee momenten die ik meeneem naar het weekend, waar ik echt zeker weet dat we er beter van worden."

Want in de competitie wacht hem nog een zware taak: de directe degradatieplekken ontlopen. Patrick Brouwer, die dit seizoen overkwam van Quick Boys, blijft strijdlustig. Hij was belangrijk in Alkmaar met de assist en wil met een goed gevoel de laatste wedstrijden in. "Ons seizoen is nog niet klaar. We moeten nog vol focussen op de Eredivisie, daar staan we er ook niet geweldig voor. Maar ik heb er vertrouwen in. De beker is een mooi traject geweest, nu de rest nog."