Zakaria Eddahchouri beleeft een schitterend voetbalavontuur in Spanje. De spits van Deportivo La Coruña speelde drie jaar geleden nog op amateurvelden, maar is nu één van de uitblinkers in de Segunda División. Met zijn club strijdt hij om directe promotie naar LaLiga, wat betekent dat hij volgend seizoen mogelijk tegenover grootmachten als FC Barcelona en Real Madrid staat. "Het kan écht", benadrukt Eddahchouri.

Eddahchouri brak aanvankelijk door bij Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie. In dertig duels, meestal als invaller, wist hij maar één keer te scoren. Uiteindelijk kwam hij niet in de plannen voor en dus liet hij het profvoetbal achter zich. Hij koos voor de Koninklijke HFC. "Ik heb altijd gezegd dat ik op mijn 25e in de subtop van de Eredivisie zou spelen. Dat is een soort van gelukt, denk ik, maar mijn route is wel bijzonder te noemen", lacht hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Poeh, waar doe ik dit voor?'

Bij de club uit Haarlem viel hij direct op. In het seizoen 2022/2023 maakte hij zestien doelpunten in 31 wedstrijden, wat de interesse wekte van Telstar. Bij De Witte Leeuwen zette hij zijn scoringsdrift voort met 31 treffers in 53 wedstrijden. Die indrukwekkende cijfers leverden hem uiteindelijk een transfer naar Spanje op. "Ik ben écht dankbaar, want ik heb echt wel diep gezeten toen ik niet meer in de plannen voorkwam bij Go Ahead Eagles."

De weg omhoog ging echter niet zonder twijfel. Na zijn vertrek bij Go Ahead liep hij nog kort stage bij TOP Oss, maar ook daar kreeg hij geen contract. “Uiteindelijk heb ik gekozen om mijn carrière een boost te geven via de amateurs. Maar ik heb echt wel momenten gehad dat ik dacht: Poeh, waar doe ik dit voor?", erkent Eddahchouri.

Vooral zijn eerste maanden in de Tweede Divisie waren pittig. "Mentaal was dat zó zwaar, maar ik ben een liefhebber. Dat gaf mij elke dag motivatie om elke dag naar Haarlem te rijden en om extra te trainen. Het was lastig, maar ik heb mezelf erdoorheen geknokt", vertelt hij. "In mijn carrière is het altijd met ups en downs gegaan. Maar ik ben altijd heilig overtuigd geweest van mijn kwaliteiten. Daarom ben ik blij dat ik uiteindelijk via hard werken bij HFC bij Telstar terechtkwam en dat ik nu bij deze prachtige club mag spelen", zegt Eddahchouri vol trots.

Voetbalsprookje in Spanje

Na een sterke eerste seizoenshelft bij Telstar, waar hij in het promotiejaar zeventien keer scoorde, volgde de stap naar het Deportivo La Coruña. De eerste maanden waren om te wennen, maar dit seizoen laat hij zich nadrukkelijk gelden. In 29 wedstrijden was hij goed voor tien goals en vijf assists.

De spits spreekt met veel dankbaarheid over zijn huidige situatie. "Ik ben heel blij en trots dat ik hier nu sta. Het was in het begin heel erg wennen: een nieuw land, ander systeem en een heel andere manier van voetballen. Maar ik heb mezelf heel snel kunnen aanpassen, waardoor ik in de ploeg ben gekomen. Ik speel alles en ben heel erg belangrijk voor het team. Ik ben gewoon écht dankbaar."

Spelen tegen FC Barcelona en Real Madrid

Als Deportivo promotie weet af te dwingen, kan de laatbloeier volgend seizoen op het hoogste niveau van Spanje spelen. In de beker stond hij al tegenover Atlético Madrid, maar zijn club presteert momenteel uitstekend met een gedeelde tweede plaats. "Wij hebben écht de kwaliteit om te promoveren, ondanks dat het allemaal heel dicht bij elkaar staat."

Volgens Eddahchouri verdient Deportivo ook een terugkeer naar het hoogste niveau. "De club en de stad zijn écht toe aan een promotie. Je moet alleen al eens kijken hoe groot deze club is en hoe het hier leeft. Het is een waanzinnige club en er zitten gewoon dertigduizend mensen in het stadion, dat is bizar. Het is wat anders dan het stadion van Telstar maar dat heeft ook zijn charmes, hoor", sluit Eddahchouri lachend af.