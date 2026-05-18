Het sprookje van NEC is compleet: de stuntploeg van dit seizoen gaat voorronde Champions League spelen. Iets wat nog nooit gebeurde in de historie van de club. Met het aantrekkelijke spel van trainer Dick Schreuder heeft iedere voetballiefhebber een zwak voor de club uit Nijmegen. Zo ook Robert Maaskant. "Wát een prestatie van dit NEC", spreekt hij lovend.

NEC is uiteraard onderwerp van gesprek in Sportnieuws.nl De Maaskantine. Robert Maaskant blikt samen met presentator Damian Vlottes en verslaggever Rick Kraaijeveld terug op het seizoen. NEC zag vlak voor tijd hoe de concurrentie punten liet liggen, waardoor de Nijmegenaren toch nog de derde plek veilig stelden. Een heus volksfeest barstte los in het Goffertstadion.

NEC Europa in

"Het was even spannend, maar daar hoor je over een tijdje niemand meer over in Nijmegen", begint Kraaijeveld. "Geweldig dat ze daaraan mee gaan doen. Ze zijn nu ook sowieso verzekerd van de groepsfase van de Europa League en dat is natuurlijk al geweldig."

Daar stemt Maaskant mee in. "Dat is inderdaad een grote prijs voor NEC. Echt, wat een prestatie. Ik weet dat er veel geld in de club wordt gepompt en ik weet dat de begroting niet sluitend is, maar het voetbal dat Schreuder gespeeld heeft dit seizoen was gewoon geweldig om naar te kijken", spreekt hij lovend. "Je kon iedere week de tv aanzetten bij een wedstrijd van NEC en dan zag je een leuke pot voetbal."

'Grotere prestatie van PSV'

Maaskant durft zelfs te stellen dat de prestatie van NEC nog groter is dan het kampioenschap van PSV. "NEC heeft met de speelstijl af en toe een wedstrijd verloren, maar dat is toch leuk. Ik vind het eigenlijk nog knapper dan PSV. Die brachten zondag weer mensen van de bank die bij de concurrentie allemaal in de basis zouden staan", beargumenteert hij.

Maaskant denkt dat NEC op de korte termijn best nog weleens een bedreiging zou kunnen zijn voor de traditionele top-3 in de Eredivisie. Maar op de lange termijn denkt hij niet dat ze het kunnen volhouden. Toch is de derde plaats voor NEC dit jaar hét moment van het seizoen voor de analist. "Ik heb ook echt genoten van Darko Nejasmic, hij was heel bepalend dit seizoen. Ik vond hem een goede speler."

Chery

Ook Tjaronn Chery komt nog aan bod. Presentator Vlottes werpt hem op als een van de mogelijke spelers van het jaar in de Eredivisie. "Chery is het perfecte uithangbord voor NEC geweest dit jaar, hij was niet voor niets de aanvoerder. Hij was daar ook een van de allerbelangrijkste spelers, maar niet van de hele competitie", begint Kraaijeveld. "Misschien moeten we voor hem een nieuwe bokaal in het leven roepen", lacht Maaskant. "De 35+ bokaal, die wint hij zeker weten."

