Kleurrijke fitnessgoeroe Richard Simmons is één dag na zijn 76e verjaardag overleden

De Amerikaanse fitnessgoeroe Richard Simmons is op 76-jarige leeftijd overleden. De politie gaat uit van een natuurlijke doodsoorzaak. Simmons maakte recent bekend dat hij aan huidkanker leed. Vrijdag werd hij 76 jaar.

Simmons kreeg in de jaren 70 en 80 bekendheid dankzij zijn keten van sportscholen, inclusief The Anatomy Asylum in Los Angeles. De fitnessgoeroe maakte tientallen fitnesstapes die op video en dvd werden verkocht, zoals Sweatin' to the Oldies en Party Off The Pounds.

Energie

De fitnessheld werd mede bekend door zijn sprankelende, energieke optredens. Maar de laatste tien jaar vermeed Simmons heel nadrukkelijk de spotlights en publieke optredens. Hij reageerde zelden op berichten in de media, al liet hij wel van zich horen toen er recent plannen werden gelanceerd voor een film over zijn leven. Dit vond Simmons geen goed idee.

Milton Teagle Simmons

De oorspronkelijke naam van Simmons was Milton Teagle Simmons. Als kind kampte hij met obesitas. Na zijn verhuizing van New Orleans naar Los Angeles merkte hij op dat sportscholen zich niet op mensen met obesitas richten. Dat zag hij als een gat in de markt.

In de jaren 70 brak hij landelijk door met een optreden in het programma 'Real People'. Daarin werd een podium geboren aan onbekende Amerikanen met een opmerkelijk verhaal. Later had hij in enkele series en films een rolletje, opmerkelijk genoeg niet als een bepaald karakter, maar als zichzelf. Check zijn IMDB-pagina.