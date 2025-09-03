Tragisch nieuws uit de sportwereld. De 37-jarige Erik Markov is plotseling overleden. Hij stond bekend als een succesvol opkomende ster in de bodybuilderwereld. Enkele maanden geleden boekte hij immers nog een groot succes.

Markov had enkele maanden geleden nog een zogeheten pro-card gewonnen. Dat was het bewijs dat hij daadwerkelijk grote stappen maakte in de wereld van het bodybuilden.

Doodsoorzaak onbekend

De 37-jarige Spanjaard, wiens exacte doodsoorzaak nog onbekend is, kreeg daarbij hulp van zijn geliefde Lucia Barahona. Dat was niet alleen zijn partner, maar ook degene die hem steunde en ook wist wat er allemaal bij kwam kijken. Barahona is namelijk personal trainer. "Ik heb mijn droom waargemaakt. ik heb een tourkaart", schreef Markov in mei nog vol trots op Instagram.

Hij zette in dat bericht ook Barahona in het zonnetje en bedankte haar voor haar 'onvoorwaardelijke liefde' en haar geduld dat ze bij hem toonde. "Jij bent mijn partner voor het hele leven, mijn beste vriend, mijn stille kracht en mijn rust in de chaos."

Grootverdriet

Het afgelopen weekend liet de verdrietige Barahona weten dat ze door de gebeurtenissen en 'uit respect voor hem en zijn familie' even niets meer van zich zou laten horen. Verschillende grote prganisaties en namen uit de fitness- en bodybuildwereld betuigden uiteraard hun steun.

Steunbetuiging uit Nederland

Ook het populaire Instagram-account Sportpoeder staat stil bij de tragische dood. "Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem van dichtbij heeft gekend."

De bodybuild-community krijgt de laatste tijd meerdere klappen. Eerder overleed de eveneens Spaanse Lorena Blanco (ook 37) plotseling. Waarschijnlijk gebeurde dat door een hartaanval. Andere bekende namen uit het circuit zoals Hayley McNeff (37), Craig Licker (57) en de bekende fitnessinfluencer Christina Bitner (41) lieten het leven.