Hyrox is de sporthype van het moment. Toch is er ook veel kritiek op de uitdaging, waarin fitness en hardlopen wordt gecombineerd. Schaatsicoon Erben Wennemars verzette zich onlangs nog fel tegen de ophef. Nu is er een nieuw concept opgezet.

Jonge ondernemers uit Amsterdam gaan met een nieuw sportevenement de strijd aan met Hyrox. Challenge Accepted is een duo-gebaseerde fitnessrace die doet denken aan Hyrox, maar met een eigen Amsterdamse twist: toegankelijker, gezelliger en volledig in het teken van samenwerking.

Het concept combineert kracht, conditie en teamwork in één parcours van acht onderdelen: van roeien tot burpees bij de finish. Deelnemers starten uitsluitend in duo’s, wat het evenement laagdrempelig maakt en de nadruk legt op verbinding in plaats van competitie.

“We wilden een sportevent creëren waar iedereen kan meedoen, niet alleen de fanatieke atleet,” zegt initiatiefnemer Tom de Potter. “Hyrox is geweldig, maar vaak erg gericht op alleen de sport. Challenge Accepted draait om samen presteren, plezier en het gevoel dat je samen iets overwint.”

Erben Wennemars

De 50-jarige Wennemars vond in Hyrox zijn nieuwe passie en ziet het ook echt als topsport, zo liet hij duidelijk merken bij Bureau Sport. "Het gaat een hele grote sport worden," verdedigt Wennemars zijn nieuwe verslaving. "De samenleving vraagt om een sport waarmee wij ons kunnen identificeren. Het draagt ook bij aan gezonder worden. Een enorme massa kan hier aan meedoen. Er gaan zulk soort wedstrijden komen en het gaat en ongelooflijke topsport worden. Want je moet beestachtig fit zijn om dit te kunnen winnen."

Challenge Accepted kan ook veel mensen in beweging krijgen op een unieke setting: het Olympisch Stadion. “Die locatie heeft zoveel historie en energie,” vertelt medeorganisator Danny. “Iedereen die hier binnenstapt voelt het: dit is een plek waar sport leeft. Dat maakt dit event echt Amsterdams, grootser, maar ook persoonlijker.”

Festival

Ze willen meer zijn dan een wedstrijd. Rondom het stadion wordt een festivalachtige sfeer gecreëerd met foodtrucks, een recovery zone en muziek. Zo ontstaat een plek waar deelnemers en bezoekers samenkomen om te sporten, ontspannen en elkaar te ontmoeten.

De organisatie verwacht bij een uitverkochte editie ruim 7.000 deelnemers en 11.000 bezoekers verspreid over twee dagen. Naast sporters worden ook bedrijven en sportclubs betrokken, waarmee ze een breed publiek aanspreken van fanatieke sporters tot vriendengroepen of collega’s die samen een uitdaging zoeken.