Max Verstappen hoorde onlangs dat zijn goede vertrouweling Gianpiero Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull. Daardoor lijkt de kans ook steeds aannemelijker dat de Nederlander zelf wellicht zijn heil ergens anders gaat zoeken. Oud-coureur Tom Coronel heeft daar wel een idee over en stelt dat Verstappen 'voorzichtig om zich heen kijkt'.

Voor Max Verstappen is het een hard gelag dat zijn eigen race engineer Gianpiero Lambiase Red Bull na 2027 gaat verlaten en nota bene naar concurrent McLaren vertrekt. De twee werkten immers zeer goed samen en bereikten goede resultaten. Maar nu het eenmaal een stuk minder goed gaat met de Oostenrijkse renstal, kiest de Brits-Italiaanse engineer voor een nieuw avontuur. Dat zal ook Verstappen aan het denken hebben gezet, meent analist Tom Coronel.

'Goed huwelijk'

De verstandhouding tussen Verstappen en de 45-jarige Lambiase was, volgens Coronel, zeer sterk. "Dit is in principe degene met wie hij getrouwd is en hij gaat nu dus scheiden", stelt Coronel in de ochtendshow Goedemorgen Nederland. "Het was een heel goed huwelijk, dat is ook gebleken."

"Ik blijf zolang jij blijft, heeft Max ooit gezegd. Zolang blijf ik bij Red Bull racen", citeert de 54-jarige analist zijn landgenoot. "Maar het zijn wel moeilijke beslissingen om nu te nemen. Want je partner met wie je alles samen hebt gedaan en die je honderd procent vertrouwt, gaat nu een andere kant op." Wat het vertrek van 'zijn partner' betekent voor de toekomst van de Nederlander is nog onduidelijk, al denkt Coronel wel dat Verstappen nu goed moet nadenken.

Toekomst Verstappen

"Je zou bijna zeggen dat Max ook gaat, maar dat is niet aan de orde", licht de coureur uit Naarden daarover toe. "Max kijkt voorzichtig om zich heen, want iedereen zou wel een Max Verstappen in zijn team willen hebben. Er wordt aan alle kanten aan hem getrokken. Maar een partner moet je soms ook kunnen loslaten."

"Niemand weet wat er nu precies gaat gebeuren, maar ik ben er heilig van dat ze er samen goed over hebben gesproken. Op een gegeven moment moet je ook door naar het volgende avontuur. Dat gaat bij Lambiase nu gebeuren. Wellicht volgt Max hem later nog", besluit Coronel, die een hernieuwde samenwerking tussen de twee partners dus niet uitsluit.