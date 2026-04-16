Max Verstappen hoorde onlangs dat zijn goede vertrouweling Gianpiero Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull. Donderdag doet hij een boekje open over het 'ongelooflijke bod' dat de race-engineer kreeg van McLaren. "Hij heeft zekerheid voor zijn familie."

Verstappen sprak met Lambiase over het bod van McLaren en gaf hem zelfs het advies om erop in te gaan. "Ik heb een heel goede relatie met hem en we hebben het er samen over gehad”, zei de Nederlander tijdens een speciale bijeenkomst in het theater met fans.

Lambiase vertrekt na 2027 bij Red Bull en dus komt er een einde aan de samenwerking met de viervoudig wereldkampioen. Verstappen zei ooit nog dat hij de renstal ook zou verlaten als zijn vertrouweling weg zou gaan. Maar door een 'ongelooflijk bod' veranderde hij van mening.

"Ik zei: 'Je zou stom zijn om het niet te doen'”, vertelt de coureur. " We zijn vrienden voor het leven en hij heeft zekerheid voor zijn familie. Ik gun het hem en zei: 'Dit moet je honderd procent doen.'

'Hij wilde mijn goedkeuring

Dat advies waardeerde de 45-jarige Lambiase enorm. "Hij wilde mijn goedkeuring. We hebben zoveel samen bereikt en iedereen heeft doelen en dromen. Dan kan ik niet gaan zeggen dat hij moet blijven.”

Hij sluit een hereniging met zijn goede vriend in de toekomst niet uit. "We hebben samen alles bereikt en meerdere wereldtitels gepakt. We zijn allebei nog redelijk jong. En wie weet waar we nog gaan samenwerken buiten de Formule 1.”

Twijfels Max Verstappen

Verstappen twijfelt zelf ook over zijn toekomst in de autosport. Dat heeft hij al meerdere keren uitgesproken. Hij haalt minder plezier uit de Formule 1 dan voorheen vanwege de nieuwe reglementen. Bovendien zou hij meer tijd willen doorbrengen met zijn gezin.