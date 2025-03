'Abnormale' Max Verstappen dreigt imposante recordreeks kwijt te raken bij Grand Prix van Australië

Max Verstappen werd de afgelopen vier jaar kampioen in de Formule 1, waarvan het overgrote deel met overmacht. De Nederlander heeft dan ook een stevig record in handen, maar met het nieuwe seizoen op komst lijkt er een einde te komen aan een bijzondere reeks.

Verstappen rijdt sinds het seizoen 2022 met nummer 1 op de voorkant van zijn Red Bull, omdat hij de kampioen is. De Nederlander begon dat jaar ook aan een imposante serie waar zelfs Michael Schumacher en vooral Lewis Hamilton niet aan kan tippen. Tot aan de Grand Prix van Australië meegerekend staat Verstappen 1029 dagen aan kop van het rijdersklassement. Daar dreigt verandering in te komen.

Wisseling van de wacht

Want waar Verstappen in 2023 en 2024 de eerste race van het seizoen won, lijkt dat voor dit jaar niet aannemelijk. Red Bull was tijdens die seizoensstarts veruit de beste renstal, maar inmiddels zijn ze voorbij gestreefd door met name McLaren. "Ik denk dat het team van McLaren twee tot drie tienden van een seconde sneller is dan de rest", zegt oud-coureur Giedo van der Garde tegen ANP.

Volgens de analist van Viaplay zal de Nederlander samen met Mercedes en Ferrari strijden om plek twee, drie en vier. Verstappen constateerde vorige maand na de testdagen in Bahrein dat het team van McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri nu dé favoriet is voor de wereldtitel. "Er is nog te veel werk aan de winkel om in Melbourne mee te doen om de zege", zei Verstappen bij een presentatie van Viaplay.

Einde van een reeks

De imposante reeks van Verstappen begon bij de Grand Prix van Spanje in 2022. Hij brak vorig jaar in Brazilië het record van 896 dagen van de Duitser Michael Schumacher en passeerde vervolgens de grens van duizend dagen. De teller lijkt te stoppen op 1029 dagen. Volgens Van der Garde zijn de prestaties van Verstappen in de Formule 1 'waanzinnig'. "We zijn het normaal gaan vinden dat Verstappen alles wint, maar dat is het niet", verzekert hij.

"We gaan het niet meer meemaken dat iedere race voor hem is. Dit seizoen zal het een echt gevecht om de wereldtitel worden", aldus Van der Garde. Collega en eveneens oud-coureur Christijan Albers beaamt dat. "De wagen van McLaren is oppermachtig", denkt Albers. "Als Verstappen in die auto had gezeten, dan had hij iedere race met twee vingers in de neus gewonnen. Wat dat betreft is deze sport niet eerlijk."

Cruijff

Zowel Van der Garde als Albers vindt dat Verstappen tot de beste Nederlandse sporters ooit behoort. Van der Garde: "Verstappen is vergelijkbaar met Johan Cruijff. Daar mag hij 100 procent zeker naast staan." Albers gaat nog een stapje verder. "Misschien is Verstappen nog wel groter. Zeker als je in ogenschouw neemt wat hij ervoor heeft moeten doen en laten. Het is niet normaal, het is abnormaal."