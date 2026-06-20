Viervoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen heeft wereldwijd miljoenen fans. Een deel daarvan reageert iets te fanatiek als ze iets zien wat ze niet zint. Dat heeft sportjournalist Rachel Brookes ondervonden.

De Britse Brookes (51) is bij Sky Sports in dienst als verslaggever rondom F1-races. Ze heeft diverse keren met Red Bull-coureur Max Verstappen gesproken. Onder meer bij de Grand Prix van Spanje in 2025, toen de Nederlander botste met Mercedes-coureur George Russell.

Fout

Brookes stelde hem de vraag of hij met opzet contact maakte met de auto van Russell. Dat was namelijk een suggestie van voormalig F1-wereldkampioen Nico Rosberg. "Maakt dat wat uit?', was het antwoord van Verstappen. Ook noemde hij het "een fout".

Dat ene momentje heeft Brookes veel ellende opgelevrd. In de podcast Road to Succes zegt ze: "Ik kreeg veel berichten van mensen uit de omroepwereld, van sportcommentatoren, die zeiden: ‘Goed gedaan dat je die vraag stelde’. Want niemand anders in die pitbox had hem die vraag gesteld en zelfs mijn collega’s zeiden dat ze die vraag niet zouden hebben gesteld, omdat ze te bang zouden zijn geweest."

Slecht voorbeeld

Ze gaat verder: "Maar de reacties van de fans, op sociale media, waren verschrikkelijk. Ik kreeg berichten dat ik nooit kinderen zou mogen krijgen omdat ik een slecht voorbeeld ben. Ik kreeg de meest afschuwelijke dingen die je je kunt voorstellen. En dit komt van veel van die profielen van vaders met kinderen, met dochters en dat soort dingen, waarbij je gewoon kijkt en denkt: ‘Doe even een stapje terug. Het is een Formule 1-race. Het is sport’."

Sky F1 presenter Rachel Brookes reveals ‘horrific’ abuse suffered after interviewing Max Verstappen in Spain

https://t.co/GhS2akdHzB — Sun Sport (@SunSport) June 20, 2026

Ze vindt ook nu nog dat het de juiste beslissing was om de woorden van Rosberg voor te leggen aan Verstappen. Ze zegt: "Ik geef letterlijk weer wat onze wereldkampioen in het team denkt. De reden dat ik dat zei, is omdat hij vlak daarvoor in Imola die ongelooflijke actie had uitgevoerd aan het begin van de race. Onze commentatoren en kenners stonden versteld van hoe fantastisch zijn actie aan het begin van de race was. Dat is wat Max doet, en Max kan dat. Dus toen hij deed wat hij met George deed, haalde dat de glans er een beetje af, en dat heb ik hem ook gezegd."

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