Max Verstappen kende in Barcelona een vrij anoniem weekend. Hij haalde vrijwel niemand in en eindigde als vierde. Door het uitvallen van WK-leider Kimi Antonelli is het klassement bovendien behoorlijk veranderd. Check hier de nieuwe WK-stand in de Formule 1.

Met een zesde plek in Australië begon Verstappen nog 'aardig' aan het Formule 1-seizoen, dat in het teken staat van nieuwe regels en auto's. De elektrische batterijen zijn een hoofdpijndossier voor de Nederlander, want zijn auto wilde totaal niet. Tijdens de GP van China reed Verstappen wel weer in de punten, maar viel hij vlak voor de finish uit, tot zijn grote frustratie. Twee weken later in Japan was het net zo frustrerend. Na een pauze van vijf weken werd de Nederlander vijfde in Miami.

Dat was toen zijn beste resultaat van het seizoen, maar de Nederlander overtrof die prestatie op 24 mei tijdens de GP van Canada. Daar boekte hij zijn eerste podium van dit seizoen. Het lachen verging hem echter in Monaco. Al bij de start kwam hij niet weg, waarna zijn race al afgelopen was voordat het eigenlijk echt begon. Ook bij de race in Barcelona kwam hij er niet aan te pas.

Mercedes en Ferrari domineren

Een ding is duidelijk dit seizoen: Mercedes is heer en meester in de openingsfase van het seizoen. George Russell won de eerste race en eindigde achter ploeggenoot Kimi Antonelli in China. In Japan pakte de jonge Italiaan zijn tweede racezege en daarmee ook de leiding in de WK-stand. Daarna was hij vijf races op rij de beste en daardoor staat hij ook met afstand bovenaan in de WK-stand. In Barcelona viel Antonelli echter uit het niets uit, waardoor Lewis Hamilton de zege greep. Daardoor zijn hij en Russell ingelopen op de Italiaan.

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