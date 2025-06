'Alleen deze drie mensen mogen F1-legende Michael Schumacher na ongeluk thuis bezoeken'

Nadat F1-legende Michael Schumacher in 2013 een ernstig ski-ongeluk had, wordt hij door zijn familie van de buitenwereld afgeschermd. Hoe hij er precies aan toe is, weten zeer weinig mensen. Naast zijn familie zijn er schijnbaar drie mensen die hem wel mogen bezoeken.

Volgens de Britse krant Telegraph zijn twee van de drie mannen die toegang krijgen tot het huis aan het meer van Geneve Jean Todt en Ross Brawn. Ze waren respectievelijk teambaas en technisch directeur toen Schumacher bij het F1-team Ferrari reed. En de derde is oud-coureur Gerhard Berger, ooit een rivaal op het asfalt van 'Schumi'.

Gezin

De andere mensen die het huis mogen betreden zijn Schumachers vrouw Corinna en zijn kinderen Gina en Mick. Jean Todt, voormalig Ferrari-teambaas en goede vriend van Schumacher, heeft aangegeven dat hij nog steeds regelmatig contact heeft met de familie en Michael bezoekt. Hij benadrukt echter dat Michael "anders is" dan voorheen en dat zijn leven nu heel anders is.

Volgens de krant kan de zevenvoudig F1-wereldkampioen alleen nog communiceren via gebaren met zijn ogen, want hij kan geen woorden uiten. de krant baseert zich op bronnen nabij de familie.

Flavio Briatore

Flavio Briatore was in 1994 de teamleider van Benetton, waar Schumacher destijds reed. Hij zegt dat hij regelmatig met de vrouw van de oud-coureur praat. "Corinna en ik praten er vaak over", zegt Briatore over de vrouw van Schumacher die erg gesteld is op privacy. Daarom kan de zakenman niet veel kwijt over de situatie.

Hij deelt wel dat hij nog steeds aan bed is gebonden. Maar Briatore denkt vooral aan de Schumacher die hij kent uit zijn hoogtijdagen. "Als ik mijn ogen dicht doe dan zie ik hem nog glimlachen na een gewonnen race", vertelt hij. "Zo wil ik hem me liever herinneren, dan nu hij alleen maar in bed ligt."

Lewis Hamilton

Momenteel rijdt Ferrari rond met Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De Brit is net als Schumacher zevenvoudig wereldkampioen. Maar het debuutjaar van Hamilton bij Ferrari is tot nu toe geen succes.

"Ik had echt een slechte dag en heb er weinig over te zeggen", verklaarde hij betreurd na de vorige race, in Spanje. "Het was vreselijk, maar het heeft geen zin om uitleg te geven. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. En ik weet zeker dat het team ook geen antwoorden op deze problemen zal vinden."