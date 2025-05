Formule 1-legende steunt bekende zoon Michael Schumacher: 'Gezien hoe het met hem afliep'

Vraag aan willekeurige voorbijgangers of ze vijf Formule 1-coureurs kunnen opnoemen en de kans is groot dat de naam van Michael Schumacher valt. De legendarische Duitse coureur werd zeven keer wereldkampioen en jaren later was ook zijn zoon actief in de sport. Dat werd echter een stuk minder succesvol, al verdient hij volgens een F1-icoon een tweede kans.

Mick Schumacher raakte in 2022 namelijk zijn stoeltje kwijt bij Haas. In twee jaar tijd wist hij nauwelijks te imponeren en reed hij slechts heel zelden in de punten. De zoon van Michael is dus al een aantal jaren buiten beeld, al bleef als reservecoureur actief voor Mercedes. Hij keerde echter niet meer terug in de sport.

Daar komt als het aan viervoudig wereldkampioen Sebastiaan Vettel ligt snel verandering in. De Duitser hoopt dat Schumacher een nieuwe kans krijgt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij Cadillac F1. Die ploeg maakt volgend jaar zijn entree in de sport en wordt daarmee het elfde Formule 1-team. Vettel ziet Schumacher als coureur wel zitten, zo blijkt in gesprek met onder meer het Duitse Sport.de.

Bizarre taferelen bij nieuw Formule 1-team: naam van voormalig teamgenoot Max Verstappen gescandeerd Sergio Perez is blijkbaar populairder dan ooit. De Mexicaanse voormalig autocoureur was zelf niet eens in de buurt van de presentatie van Cadillac als nieuwe Formule 1-team van volgend seizoen, maar door tientallen enthousiaste fans was hij er toch een beetje bij.

Duimen voor één kans

"We hebben natuurlijk contact en ik zag ook hoe het met hem afliep in de Formule 1", zo vertelt de ervaren oud-coureur. "Ik duim voor hem dat hij nog één kans krijgt, want ik denk dat hij de anderen zeker kan bijhouden." Vettel ziet het dus zitten. En daarnaast is hij ook gecharmeerd van de zoon van de racelegende. "Ik wens hem het allerbeste."

Gedragsverandering Michael Schumacher onthuld: 'Als een slechterik in een film' Voormalig Red Bull-topman Richard Hopkins heeft zich uitgesproken over Formule 1-legende Michael Schumacher. Hij heeft zijn persoonlijkheid van dichtbij zien veranderen tijdens zijn carrière. "Als een slechterik in een film, die steeds sterker wordt. Zo was Michael."

Cadillac werd begin maart definitief toegelaten tot de Formule 1-grid. Het is nog niet bekend welke coureurs de stoeltjes gaan innemen. Vettel pleit in ieder geval voor Schumacher, die volgens hem het nodige heeft geleerd na zijn afscheid bij Haas. "Hij is veel volwassener. En ik denk ook dat hij het goed goed bij Alpine in het World Endurance Championship. Het zou mooi zijn als hij een tweede kans krijgt bij Cadillac."

Zoon van Michael Schumacher getipt voor terugkeer in Formule 1: 'Een echte teamplayer' Er gaat in 2026 veel veranderen in de Formule 1 en een Schumacher zou daar een rol in gaan spelen. Niet alleen krijgen de teams met allerlei nieuwe regeltjes te maken, ook komt er met Cadillac een elfde team bij op de grid. De namen van coureurs die die stoeltjes zouden moeten vullen, gonzen door de paddock.

Onduidelijkheid over Michael Schumacher

Mocht dat zo zijn, dan krijgt Mick een nieuwe kans in de sport waar zijn vader jarenlang imponeerde. De zevenvoudig wereldkampioen stopte in 2012 en raakte een jaar later betrokken bij een zeer ernstig ski-ongeluk. Sindsdien komen er slechts mondjesmaat berichten naar buiten over de gezondheid van Schumi. Wel signeerde hij, met behulp van zijn vrouw, vorige maand een racehelm.