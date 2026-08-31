Michael Schumacher wordt gezien als de beste Duitse coureur ooit, maar ook zijn broer Ralf is bekend in Duitsland. Rondom die broer ging het onlangs echter gruwelijk mis op tv. Na een ongeluk moet Ralf onder het mes.

Het in Duitsland bekende tv-gezicht Stefan Raab organiseerde zaterdag een soort WK Jetski voor de Duitse tv. Het evenement vond plaats in Duisburg en Ralf Schumacher deed eraan mee. Het WK begon voor hem voorspoedig, want hij haalde de finale op het eerste onderdeel speed duel, daar werd hij tweede achter Rene Cassely, een ander bekend tv-gezicht uit Duitsland.

WK jetski

Vervolgens werd Schumacher gekoppeld aan Raab voor een tweede onderdeel, maar daar ging het mis. De broer van de bekende coureur zat op op de jetski en kwam in botsing met een boei op het water. Daardoor vielen de twee van het voertuig, maar ze klommen wel weer op de jetski. Niet veel later vielen Schumacher en Raab een tweede keer in het water en de broer van de coureur wilde er weer opklimmen. Toen ging het echter mis met zijn lichaam.

Raab besefte niet dat het mis was met Schumacher. De Duitser. die zelf ook coureur was, vertelde tegenover RTL in Duitsland wat er mis met hem was. "Toen ik zo snel op de jetski wilde stappen, schoot mijn schouder uit de kom. Het gebeurde dus de eerste keer ook al bijna, maar ik hoop gewoon dat er niks gebroken is. Ik wil iedereen bedanken die zo snel heeft gehandeld om me te helpen. Net als de dokter die mijn schouder terug op zijn plek heeft gezet."

Operatie

Inmiddels heeft Schumacher meerdere scans ondergaan en daaruit blijkt dat hij onder het mes zal moeten. Daaruit is gebleken dat de schouder niet alleen uit de kom was, maar dat er ook een deel van zijn bot is afgebroken. Dat moet er nog aan, waardoor Schumacher een kleine operatie moet ondergaan. De ex-coureur heeft geen spijt dat hij mee heeft gedaan aan het evenement en hij hoopt snel weer fit te zijn.