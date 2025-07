De Formule E is een absoluut toptalent rijker in de twintigjarige TikTokster Bianca Bustamante. De Canadese is in de autosport een opvallende verschijning en geliefd bij vele fans.

De twintigjarige Bustamante is op weg om een van de bekendste namen uit de autosport te worden. Ze is al een ware ster op Instagram en TikTok, waar ze 1,5 miljoen en 1,7 miljoen volgers heeft. Die volgers heeft Bustamante weten te behalen door haar opmars in de racewereld vast te leggen. Ze probeert elke training en race door middel van korte vlogs vast te leggen en haar fans mee te nemen in wat ze doet.

Formule E-carrière

Bustamante is een Canadese met roots in de Filepijnen.. In januari 2022 schoot haar racecarrière echt als een komeet de lucht in toen ze voor het eerst actief was tijdens de W Series in Arizona. Bustamante eindigde als vijftiende, maar ze liet een verpletterende indruk achter. Vervolgens tekende ze voor de F1 Academy en begon ze met racen in de Formule 4. In oktober 2023 tekende ze een contract bij de vrouwentak van McLaren. Precies een jaar later maakte ze de overstap naar de Formule E om daar in de top mee te doen.

Influencer

Naast haar carrière als coureur heeft Bustamante dus ook een mooie tweede baan als influencer. Ze wisselt foto's van haar raceloopbaan af met leuke selfies en prestaties in het racen. Zo zette ze in haar laatste race in Hongarije haar allerbeste tijd van dit seizoen neer. Iets waar ze erg trots op was.

"Ik ben nog steeds aan het bouwen aan mijn zelfvertrouwen en ik zit nog niet op de snelheid waar ik op wil zitten. Elke keer als ik in de auto zit doe ik mijn uiterste best. Ik zet elke race een stap vooruit en daar ben ik erg gelukkig mee", zo vertelde Bustamante via haar Instagram.