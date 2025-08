Max Verstappen kende een dramatisch weekend in Hongarije en dat zagen de media in het buitenland ook. De Nederlander moest het na 'een matige race' doen met de negende plek. Hij kwam na afloop van de race nog met de schrik vrij.

Sky Sports deelde op de eigen website een video van een duel tussen Verstappen en Lewis Hamilton. 'Raakten ze elkaar?! Verstappen stormt voorbij Hamilton', kopt het Engelse medium in hun liveblog. 'Verstappen maakte een agressieve move op Hamilton voor de elfde plek, maar riskeert nu een onderzoek van de stewards.'

Later werd inderdaad bevestigd dat er na de race nog een onderzoek zou plaatsvinden. Daarvan is de uitslag inmiddels bekend: Verstappen kwam na een verklaring aan de stewards met de schrik vrij. Hamilton kwam even buiten de baan terecht tijdens de inhaalactie. De wedstrijdleiding gaat nu beslissen of dat door een duw van Verstappen was.

'Poeslief'

Het Laatste Nieuws zag een matige race van Verstappen. Daarnaast viel de Formule 1-watcher van de Belgische krant op dat de viervoudig wereldkampioen 'poeslief' was. 'Ongewoon poeslief voor iedereen, was Verstappen. Zou het gerucht dat in Budapest rond ging dan kloppen? Een altijd goed ingelichte Duitse journalist beweerde er inderdaad uit goede bron vernomen te hebben dat teambaas Christian Horner werd ontslagen om Verstappen in het team te houden.'

Joost Bolle trok de vergelijking met een jaar geleden, toen Verstappen de hele race zat te foeteren in Boedapest. 'Schelden zelfs. Omdat hij kansloos voor de winst streed om de vierde plaats. Net zoals hij deze keer kansloos voor de winst streed voor een plaats in de top tien.'

Moeilijkste weekend van het jaar

La Gazzetta Dello Sport schreef eerst over de successen van McLaren én de problemen bij Ferrari. Het verval van Verstappen bleek minder boeiend. Het ging één zinnetje over de Nederlander: 'De wereldkampioen eindigde slechts negende: het moeilijkste weekend van het jaar voor hem en Red Bull.'