Chaos op Imola tijdens laatste vrije training: Sergio Pérez en Fernando Alonso crashen, Max Verstappen zesde

De laatste vrije training voor de GP van Emilia-Romagna is geëindigd in een chaos. Fernando Alonso en Sergio Pérez zetten hun auto allebei in de muur en bezorgen hun teams daarmee extra werk voor de kwalificatie, die later op de dag op het programma staat. Oscar Piastri reed de snelste tijd, terwijl Max Verstappen de zesde tijd neerzette.

Voor de coureurs was het zaterdag de kans om voor de kwalificatie later op de dag er vast een paar snelle rondjes uit te persen. Er werd echter aardig wat tijd verloren door twee crashes. Eerst was het Alonso die zijn Aston Martin in de muur zette en vlak voor het einde van de sessie raakte ook Pérez de controle over het stuur kwijt.

Aston Martin moet aan de bak

Alonso raakte de auto bij het ingaan van de laatste bocht kwijt en kon niet meer voorkomen dat hij de muur raakte. De Aston Martin vloog achterwaarts de muur in en beschadigde zijn achtervleugel. Het team zal zich ook zorgen maken over bijvoorbeeld de versnellingsbak en de ophanging.



Bekijk de crash hieronder.

De Spanjaard zat met zijn crash ook de andere teams dwars, want door de crash lag de vrije training een aantal minuten stil zodat de auto van Alonso weggehaald kon worden. Dat terwijl de coureurs slechts een uurtje hadden om nog wat dingen uit te testen.

Pérez crasht in snelle ronde

In de laatste paar minuten wilden de meeste coureurs toch nog even kijken wat ze uit hun auto konden halen. Oscar Piastri reed naar de snelste tijd en hij was een halve seconde sneller dan de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. De andere rijders konden echter geen snelle tijd neerzetten doordat Sergio Pérez zijn Red Bull in de muur zette.



Bekijk de crash van Pérez hieronder:

De schade leek mee te vallen bij de Mexicaan en met nog twee minuten te gaan konden de coureurs nog proberen een snelle tijd neer te zetten. Lando Norris, die de vorige race in Miami won, was de enige die daar nog in slaagde en hij zette achter Piastri de tweede tijd neer. McLaren lijkt het in Imola dus goed voor elkaar te hebben.

Verstappen beter in zijn vel

Max Verstappen reed de zesde tijd, maar zette zijn tijd neer op de medium. Hij klaagde vrijdag over de auto, maar leek zich zaterdag weer wat fijner in de Red Bull te voelen. Het is afwachten wat de Nederlander later op de dag op de zachte band kan doen. Verstappen pakte tot nu toe bij elke race pole position.