Dit is de WK-stand in de Formule 1 na GP van Canada: Max Verstappen bouwt voorsprong uit

Aan de dominantie van Max Verstappen in de WK-stand van de Formule 1 wordt in 2024 al lichtjes getornd. Zo makkelijk als het in 2023, zo gaat het dit seizoen niet. De Nederlander krijgt flinke concurrentie van vooral de Ferrari's, Mercedessen en de McLaren's. Bekijk hier de WK-stand in de Formule 1 na de Grand Prix van Monaco.

Het leek na de één-tweetjes van Red Bull in Bahrein en Saoedi-Arabië een eentonig seizoen te worden in de Formule 1. Maar na de Grand Prix van Australië, de derde race van 2024, is de spanning in ieder geval weer even terug. Verstappen viel namelijk uit. De Nederlander was in Japan, waar hij altijd in topvorm is, weer terug: hij won met gemak op Suzuka. En ook daar zagen we weer een één-tweetje van Red Bull.

Eerste zege Lando Norris

In al die één-tweetjes is in China een einde gekomen. Pérez kon Lando Norris niet achter zich houden in Shanghai. Het was tot dan toe het beste resultaat van Norris, die nog nooit een race had gewonnen. Daar kwam in Miami verandering in: met een update aan zijn McLaren snelde hij als eerste naar de finish. In zijn 110e race boekte hij zijn eerste zege.

Grands Prix in Italië en Monaco

Op 19 mei deed de Formule 1 voor het eerst Europa aan met de race op het circuit van Imola. Tijdens de GP van Emilia-Romagna (de regio in Italië waar de race werd gehouden) pakte Verstappen weer de volle buit. Daarmee pakte hij een stuk van de voorsprong die hij had ingeleverd weer terug.

Verstappen zag daarna de voorsprong weer slinken. De drievoudig wereldkampioen werd zesde in Monaco en zag zodoende dus liefst vijf coureurs meer punten scoren. Charles Leclerc van Ferrari won in zijn thuisland.

Weer een zege voor Verstappen

Na de thuiszege voor Leclerc in Monaco was het in Canada weer de beurt aan Verstappen. De Nederlander moest er keihard voor werken, maar was in Montreal uiteindelijk sneller dan Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton.

Max Verstappen wint na knotsgekke regenrace in Canada voor Lando Norris Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want er streden veel coureurs om de zege in Montreal. Verstappen had veel geluk tijdens de regenrace.

WK-stand Formule 1 na de Grand Prix van Canada