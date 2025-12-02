Max Verstappen heeft met zijn zege in Qatar gezorgd voor een zinderende ontknoping van het Formule 1-seizoen. In de laatste race in Abu Dhabi kunnen Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri allemaal nog wereldkampioen worden. Norris is de leider in de WK-stand en dus de grote favoriet, maar Verstappen heeft de druk tot een maximum opgevoerd en kan zijn vijfde titel pakken. Lees hier hoe hij dat alsnog voor elkaar kan krijgen.

De beslissing in de strijd om de wereldtitel gaat vallen in de allerlaatste race van het seizoen. Na de race van zondag in Qatar wordt het seizoen volgende week afgesloten met de GP van Abu Dhabi. Voorafgaand aan die race is dit de stand.

Lando Norris - 408 punten Max Verstappen - 396 punten Oscar Piastri - 392 punten

Lando Norris topfavoriet

Lando Norris is dus de enige coureur die het wereldkampioenschap in eigen hand heeft. Als hij in Qatar had gewonnen, was hij zelfs al kampioen. Hij moet na zijn vierde plek echter nog aan de bak. Zijn voorsprong bedraagt nu 12 punten op Verstappen, waardoor hij in Abu Dhabi genoeg heeft aan een podiumplek om te titel te pakken.

Wereldtitel voor Max Verstappen

Max Verstappen is zijn grote concurrent in Abu Dhabi. De Nederlander is echter wel afhankelijk van een misstap van Norris. Als Verstappen de laatste race van het seizoen wint, pakt hij alleen zijn vijfde titel op rij als de Brit naast het podium doet. Als Verstappen tweede of derde wordt, heeft hij ook nog een kans, maar dan is hij van zowel Norris als Piastri afhankelijk. In het overzicht hieronder is te zien hoe Verstappen wereldkampioen wordt.

Resultaat Verstappen Resultaat Norris Resultaat Piastri Eerste Vierde of lager Tweede of lager Tweede Achtste of lager Derde of lager Derde Negende of lager Tweede of lager

Oscar Piastri

Piastri is de outsider om de titel te pakken. Dat is opvallend, want de Australiër stond bijna het hele seizoen bovenaan en had na de Grand Prix van Nederland zelfs een voorsprong van 104 punten op Verstappen. Piastri kende echter een mindere periode en staat zestien punten achter Norris en vier achter Verstappen. Hij kan dus enkel kampioen worden als hij eerste of tweede wordt, maar is dan altijd afhankelijk van zijn twee concurrenten.

Alle scenario's voor de GP van Abu Dhabi

Max Verstappen wereldkampioen:



Verstappen P1, Norris P4 of lager

Verstappen P2, Norris P8 of lager en Piastri P3 of lager

Verstappen P3, Norris P9 of lager en Piastri P2 of lager



Lando Norris wereldkampioen:



Norris op het podium

Norris P4 of P5, Verstappen P2 of lager

Norris P6 of P7, Verstappen en Piastri allebei P2 of lager

Norris P8, Verstappen P3 of lager en Piastri P2 of lager

Piastri P9, Verstappen P4 of lager en Piastri P2 of lager

Norris P10 of buiten de punten, Verstappen P4 of lager en Piastri P3 of lager



Oscar Piastri wereldkampioen:



Piastri P1, Norris P6 of lager

Piastri P2, Norris P10 of lager en Verstappen P4 of lager