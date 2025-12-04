De hele Formule 1-wereld maakt zich op voor de zenuwslopende ontknoping van het seizoen. Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri strijden zondag in Abu Dhabi om de wereldtitel. Het McLaren-duo doet dat echter met een iets andere auto dan normaal.

McLaren was als team al zes races voor het einde zeker van de titel bij de constructeurs, maar in het rijderskampioenschap blijft het waarschijnlijk tot de laatste ronde. Dat heeft alles te maken met de diskwalificatie van Norris en Piastri in Las Vegas en de tactische blunder van het team in Qatar. Verstappen heeft zich daardoor tussen de twee McLaren-coureurs genesteld in de WK-stand. Ze staan met zijn drieën binnen zestien punten van elkaar en dus kunnen ze allemaal nog kampioen worden.

McLaren heeft nog altijd de beste papieren, want Norris is voorafgaand aan de race in Abu Dhabi nog altijd de leider in de WK-stand. Het team beschikt al het hele jaar over de beste auto, maar die ziet er zondag tijdens de cruciale wedstrijd wel iets anders uit dan normaal.

Aanpassing aan auto

De renstal maakt bekend dat er op de auto een aantal andere kleuren te zien zullen zijn. De McLaren is nog altijd voornamelijk zwart met oranje, maar aan de zijkant en op de voorvleugel zijn er blauwe, gele en rode lijnen te vinden rond de naam van sponsor VELO. Het design is tot stand gekomen met behulp van negen fans van het team.

Norris en Piastri verschijnen dit weekend ook in andere racepakken. Normaal gesproken zijn die ongeveer voor de helft oranje en de andere helft zwart, maar deze keer is er bijna volledig voor die laatste kleur gekozen. Het valt voor McLaren te hopen dat die kleur racepak niet ook voor een zwarte bladzijde in hun geschiedenis zorgt.

Piastri uit de auto

Piastri heeft overigens wel een nadeel ten opzichte van zijn twee titelrivalen. McLaren had nog niet voldaan aan de regel dat een coureur twee keer per jaar door een rookie moet worden vervangen bij een vrije training. De Australiër had dit jaar nog maar één keer een sessie gemist en moet in Abu Dhabi de eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan. Piastri wordt vervangen door de Mexicaan Pato O'Ward.