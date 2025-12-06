De Formule 1 krijgt het toetje waar het zo op heeft gehoopt. Max Verstappen pakte in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi namelijk op waanzinnige wijze pole. Hij knalde naar 1.22,207 en maakte maximaal gebruik van het geweldige plan van Red Bull.

Achter Verstappen start zondag WK-leider Lando Norris, gevolgd door diens teamgenoot Oscar Piastri. De drie titelfavorieten gaan dus gezamenlijk richting bocht 1. Dat belooft wat!

Lees hieronder de kwalificatie terug:

Weer vroegtijdig einde voor Hamilton

Van de drie favorieten was het Verstappen die als eerste de snelste tijd (1.23,325) noteerde in Q1. Opvallend was dat hij daarmee Norris ruim voorbleef. Beide coureurs hadden verse banden onder hun auto geschroefd. Het was de ijzersterk presterende Ollie Bearman die onder de tijd van Verstappen dook: 1.23,254. Daar beet Piastri (één duizendsten) zich stuk op. George Russell noteerde uiteindelijk de snelste ronde van allemaal na de eerste runs in het eerste deel: 1.23,247.

Piastri vaagde dat vervolgens weg door liefst 1.22,605 te klokken. Verstappen eindigde op bijna drie tienden tweede in het eerste kwalificatiedeel. Kimi Antonelli, Fernando Alonso én Charles Leclerc waren sneller dan Norris, die slechts zesde werd. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda werd op het nippertje vijftiende - wat later nog van pas kwam. De geplaagde Lewis Hamilton (zestiende) redde het niet, evenals Alex Albon, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Franco Colapinto.

Waanzinnig plan Red Bull

Het was opnieuw Verstappen die als eerste naar buiten ging in het volgende kwalificatiedeel. De Nederlander had weinig last van verkeer, aangezien hij de enige was op de baan. Verstappen zette een tijd neer op gebruikte softs. Daar ging Russell (1.22,730) als enige in de hele sessie onderdoor. De Mercedes-coureur stond echter wel op nieuwe banden. Piastri beet zich stuk op de tijd van Verstappen, Norris dook eronder. Het McLaren-duo koos net als de Nederlander voor gebruikt rubber.

Opvallend was dat Verstappen ook zijn tweede run deed op softs waar hij al eerder op had gereden. Op imposante wijze kwam hij tot slechts twee honderdsten van de tijd van Russell. Daar mocht hij Fernando Alonso voor bedanken, die gaf de Nederlander nog een mooie slipstream. Verstappen en zijn team vonden het welletjes en lieten het daarbij. Dat terwijl Norris en Piastri een vers setje uit het schap trokken. Onnodig, zo bleek achteraf.

Nagelbijtend slot, pole voor Verstappen

In het laatste kwalificatiedeel zette Verstappen als eerst een serieuze tijd neer: 1.22,295. Hij kreeg hulp daarbij van zijn teamgenoot Tsunoda, die een kleine tow gaf. WK-leider Norris kwam een halve seconde te kort, al was het op gebruikt rubber. Piastri was vlugger dan zijn teamgenoot bij McLaren, al was hij ook drie tienden langzamer dan Verstappen.

Dus kwam alles aan op de laatste run. Het drietal titelfavorieten kon gebruikmaken van een nieuwe set banden. Toch was het niet genoeg voor Norris en Piastri om aan de tijd van Verstappen te komen. Zij kwamen met name te kort in de tweede sector, waar Verstappen profiteerde van Tsunoda's aanwezigheid. Uiteindelijk verbeterde de Nederlander zelfs nog, waardoor hij zondag als eerste start in de jacht op zijn vijfde wereldtitel.

QUALIFYING CLASSIFICATION



P1 Verstappen

P2 Norris

P3 Piastri



Stand van zaken

Norris gaat de laatste grand prix als favoriet in. De Brit van McLaren heeft 408 punten. Dat zijn er 12 meer dan Verstappen, die vorige week in Qatar het gat verkleinde door te winnen. Ook Piastri maakt nog kans op de wereldtitel, maar hij is afhankelijk van de misstappen van de twee concurrenten voor hem.

Aanvang race op zondag

Zondag om 14.00 uur gaan de lampen voor het laatst dit seizoen uit. Dan worden er 58 ronden gereden over het Yas Marina Circuit. In 2021 werd Verstappen er in de slotronde voor het eerst wereldkampioen, door na een chaotische ontknoping Lewis Hamilton te passeren.