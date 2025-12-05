Het laatste Formule 1-weekend van het jaar is begonnen in Abu Dhabi en de eerste training liet meteen zien waarom het zo'n bloedstollende finale kan worden. Max Verstappen en Lando Norris doken opnieuw tot op enkele duizendsten van elkaar, een voorproefje van een weekend waarin elk detail gaat tellen.

Verstappen begon de training meteen overtuigend op de harde band en zette daarmee al de snelste tijd neer in de openingsfase. Toen Red Bull daarna overschakelde naar kwalificatieruns op de softs, verbeterde de Nederlander opnieuw en noteerde hij een 1.24,493 als eerste echte maatstaf. Norris beet zich vast in die tijd en dook er in zijn derde poging uiteindelijk nipt onderdoor: slechts 0,008 seconde sneller. Eerder zat de McLaren-coureur al op 0,026 seconde, wat nogmaals liet zien hoe dicht de titelrivalen bij elkaar zitten.

Ferrari meldt zich verrassend vooraan

Opvallend was de snelheid van Ferrari. Charles Leclerc, die in Qatar geen rol van betekenis speelde, reed tot op 0,016 seconde van Norris en eindigde de sessie knap als derde. Een signaal dat Ferrari dit weekend misschien een factor kan worden in de strijd om de zege. Verstappen kan een snelle Ferrari goed gebruiken in de race om de achterstand op Norris ongedaan te maken. Al spinde Leclerc nog wel in bocht vijf van de baan. Zijn broer komt er achteraan en merkt op: "Ik denk dat Charles even burnouts deed voor de fans."

Bovendien was het voor Leclerc een bijzondere sessie, omdat zijn jongere broer Arthur voor één training het stoeltje van Lewis Hamilton overnam bij Ferrari. De beide Leclercs op de baan tegelijk zorgden voor extra aandacht én voor verwarring op de radio: Verstappen schoot in de lach toen zijn engineer 'Leclerc Junior' riep terwijl hij eigenlijk Charles bedoelde.

Veld vol rookies

Alle teams zijn verplicht om hun vaste coureurs ieder twee keer per seizoen een eerste training te laten afstaan aan jonge talenten, en Abu Dhabi is traditiegetrouw hét moment om dat af te vinken. Daardoor zat de eerste sessie bomvol rookies: Pato O’Ward (McLaren), Arthur Leclerc (Ferrari), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Paul Aron (Alpine), Luke Browning (Williams), Ryo Hirakawa (Haas), Jak Crawford en Cian Shields (Aston Martin) en Arvid Lindblad bij Red Bull. Het leverde druk verkeer, miscommunicatie en de nodige bijna-momenten op.

Voor McLaren kwam dat echter op een onhandig moment: ook Oscar Piastri moest zijn auto afstaan en vanaf de pitmuur toekijken, terwijl hij zelf nog midden in de titelstrijd zit. Een ongemakkelijke timing voor een coureur die juist ritme wil opbouwen.

Oscar watching closely from the pit wall



Rookie Pato O'Ward has taken controls of his McLaren for this session #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/POb87MdhYr — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Verstappen stabiel in racesimulatie

In het slot van de training stapte Verstappen, net als het grootste deel van het veld, over op de harde band voor zijn eerste racesimulatie. Zijn rondjes van rond de 1.29,5 vormden een bruikbare referentie, al meldde hij halverwege dat er 'iets kapot' voelde aan de auto. Toch bleef de Nederlander constant snelle rondetijden rijden, vaak sneller dan George Russell op vergelijkbare banden. Norris kwam iets later naar buiten op de mediums en noteerde vergelijkbare longrun-tijden rond de 1.29,6.