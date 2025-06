Max Verstappen heeft de zevende tijd geklokt in de kwalificaties van de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlandse coureur van Red Bull had enorme pech in zijn slotronde. Pierre Gasly ging de fout in, waardoor Verstappen op de rem moest en geen tijd meer kon neerzetten. Lando Norris begint vanaf pole position.

Verstappen kon zijn slotronde niet afmaken in Q3 en start zondag dus als zevende. Norris reed een geweldig rondje van 1:03.971, een halve seconde los van nummer twee Charles Leclerc.

Verrassingen in Q1

Het bleek een kwalificatie vol verrassingen te worden. In Q1 werd er direct afscheid genomen van een aantal grote namen. Het lukte Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda de eerste kwalificatieronde te overleven. De Japanse coureur blijft in een negatieve spiraal en start zondag op plek 18. Williams-coureur Carlos Sainz reed ook een pijnlijke kwalificatie. Hij start vanaf P19.

Max Verstappen rijdt met '360' weer derde tijd tijdens derde vrije training in Oostenrijk Max Verstappen heeft de derde tijd neergezet tijdens de derde vrije training in Oostenrijk. De Nederlander eindigde daarmee wederom achter de beide McLarens. Lando Norris zette de eerste tijd neer, gevolgd door Oscar Piastri. Vlak voor het einde spinde de Nederlander in de laatste bocht, wat een prachtige '360' opleverde.

Verstappen klaagt

Verstappen was absoluut niet tevreden met zijn rondjes. "De auto is compleet onbestuurbaar. Ik heb totaal geen grip. Het is zelfs erger dan eerst. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen", riep hij over de boordradio.

Het is warm op het circuit in Oostenrijk en dat zorgt voor de bermbranden. De brand - veroorzaakt door een niet oplettende Lewis Hamilton - zorgde voor een rode vlag, waarna de coureurs de pits indoken. Toen Q2 even later herstartte, verraste de Sauber van Gabriel Bortoleto. De Braziliaan won nog geen punten in het wereldkampioenschap, maar overleefde Q2 met een sterk rondje. Alex Albon stelde teleur met P12.

Uitslag kwalificatie GP Oostenrijk

1. Lando Norris 2. Charles Leclerc 3. Oscar Piastri 4. Lewis Hamilton 5. George Russell 6. Liam Lawson 7. Max Verstappen 8. Gabriel Bortoleto 9. Kimi Antonelli 10. Pierre Gasly 11. Fernando Alonso 12. Alex Albon 13. Isack Hadjar 14. Franco Colapinto 15. Oliver Bearman 16. Lance Stroll 17. Esteban Ocon 18. Yuki Tsunoda 19. Carlos Sainz 20. Nico Hülkenberg

Grand Prix van Oostenrijk

De race van de Grand Prix van Oostenrijk wordt gereden op zondag 29 juni 2025 om 15.00 uur. Verstappen behoort tot één van de favorieten voor de winst, aangezien hij recordwinnaar is op de Red Bull Ring. De Nederlandse coureur won de Grand Prix in 2018, 2019, 2021 en 2023. Vorig jaar was Russell de snelste.