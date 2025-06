Max Verstappen heeft de derde tijd neergezet tijdens de derde vrije training in Oostenrijk. De Nederlander eindigde daarmee wederom achter de beide McLarens. Lando Norris zette de eerste tijd neer, gevolgd door Oscar Piastri. Vlak voor het einde spinde de Nederlander in de laatste bocht, wat een prachtige '360' opleverde.

Lando Norris was wederom oppermachtig. Hij verbeterde zichzelf continu en klokte 1:04.324 na een geweldige ronde op de Red Bull Ring. McLaren-teamgenoot Oscar Piastri hijgde hem in de nek met 1:04.442. Het gat tussen McLaren en de rest was best groot. Maar, eenmaal op de zachte banden, voegde Verstappen zich al gauw in de buurt van hen op P3 met 1:04.534. In de laatste bocht spinde Verstappen, net als veel andere coureurs, waarna hij met een '360' de ronde weer hervatte.

Pierre Gasly klaagde tegen het einde van de training over de Nederlander, waarmee hij bijna in botsing zou zijn geraakt. De FIA heeft het moment nog niet onderzocht, maar de beelden lieten zien dat Verstappen niet echt een kant op kon.

Kwalificatieruns

Verstappen reed bijna de hele vrije training op de harde banden. Met die set was hij een poosje sneller dan Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda. Opvallend, aangezien zij op een zachte set banden reden. Laatstgenoemde ging Verstappen daarna wel weer voorbij op de tijdenlijst. Met nog tien minuten op de klok, reed Verstappen pas naar buiten op de zachte banden voor de kwalificatieruns.

VT3

De derde vrije training van de Grand Prix in Oostenrijk, beloofde een spannende te worden voor Verstappen en Red Bull Racing. Het team heeft dit weekend namelijk een aantal updates gedaan in de hoop de pole positie te grijpen. Of deze updates het gewenste effect zullen hebben, zal voornamelijk dus moeten blijken tijdens de kwalificatierace. Maar de laatste vrije training kan ook de nodige inzichten geven. Vrijdag lukte het Verstappen niet om de snelste tijd te klokken.

Grand Prix Spielberg

De Grand Prix in Oostenrijk (Spielberg) is de thuisrace van Red Bull. Verstappen presteert over het algemeen dan ook goed op de Red Bull Ring. Hij won in 2018, 2019, 2021 (twee keer) en 2023 op het circuit, waar altijd veel Oranje-fans op af komen. Dit weekend zou dus een goede gelegenheid kunnen zijn voor de Nederlander om het gat tussen hem en de McLarens te verkleinen. De kwalificatie begint zaterdag om 16:00 en de race start zondag om 15:00.