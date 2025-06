Lewis Hamilton lijkt zich eindelijk op te mogen maken voor een Formule 1-race in Afrika. Daar droomt de zevenvoudig wereldkampioen al jaren van. Het gaat om de Grand Prix van Zuid-Afrika, een historische race al eens eerder op de kalender stond.

Zuid-Afrika maakt zich op voor een terugkeer op de kalender van de Formule 1. Volgens de organisatoren van het circuit in Kyalami heeft de FIA de plannen voor een noodzakelijke upgrade van het circuit goedgekeurd. Als die vernieuwingen worden uitgevoerd kunnen er in de toekomst weer Grand Prix-races worden gereden ten noorden van Johannesburg.

"Vandaag openen we een gedurfd nieuw hoofdstuk voor Kyalami. We zijn klaar voor de terugkeer van de Formule 1 naar Afrikaanse bodem", zei circuiteigenaar Toby Venter volgens DPA. "Dit is een bepalend moment voor de Zuid-Afrikaanse autosport."

Tijd dringt voor Lewis Hamilton

De organisatoren hebben nu drie jaar de tijd om verbeteringen door te voeren om de benodigde licentie te krijgen om een Formule 1-race te organiseren. De laatste keer dat de Formule 1 Zuid-Afrika aandeed, was in 1993. De Fransman Alain Prost won destijds op het circuit in Kyalami.

Of Hamilton de race daadwerkelijk zal meemaken, is nog maar de vraag. De Britse coureur heeft een meerjarig contract bij Ferrari, vermoedelijk voor twee seizoenen. Ondertussen begint hij ook al op leeftijd (40) te raken. De GP van Zuid-Afrika zal in 2026 in ieder geval nog niet op de kalender staan, want de FIA heeft het schema voor volgend jaar al bekendgemaakt. De race in Zandvoort wordt dan voor het laatst verreden.

Matig seizoen

Hamilton staat momenteel zesde in de WK-stand. Hij hoopte met Ferrari juist een gooi te doen naar zijn achtste wereldtitel, wat hem eindelijk boven Michael Schumacher zou brengen. Zij delen nu het record van meeste wereldkampioenschappen. Hamilton wacht dit seizoen überhaupt nog op zijn eerste podiumplek. De eerstvolgende mogelijkheid om dat te bewerkstelligen is volgend weekend in Oostenrijk.