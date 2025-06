De overstap van Lewis Hamilton van zijn vertrouwde Mercedes naar Ferrari verloopt allesbehalve vlekkeloos. Terwijl veel kenners een vliegende start voor hem verwachtten, levert het seizoen tot nu toe weinig glorie op. Volgens insiders begint Hamilton zelfs te twijfelen aan zijn toekomst in de Formule 1.

F1-steward Derek Warwick kijkt met verbazing naar Hamiltons worsteling bij Ferrari. De voormalig Formule 1-coureur snapt niet waarom de zevenvoudig wereldkampioen maar geen vertrouwen vindt in zijn nieuwe bolide. "Toen hij de sprintrace in China won, dacht ik echt dat het omslagpunt bereikt was", vertelt Warwick aan Daily Express. "Maar sindsdien lijkt het juist alleen maar minder te worden."

Lewis Hamilton worstelt bij Ferrari

Warwick benadrukt dat het aanpassen aan een nieuw team een stuk ingewikkelder is dan velen beseffen. Teamgenoot Charles Leclerc lijkt zijn Ferrari al snel volledig onder controle te hebben gekregen, terwijl Hamilton blijft zoeken naar de juiste afstelling en communicatie met zijn team.

Volgens Warwick groeit Hamiltons frustratie gestaag en reikt deze inmiddels verder dan alleen teleurstelling over slechte resultaten. Hij vermoedt dat Hamilton serieus nadenkt over het beëindigen van zijn indrukwekkende carrière. "Hij denkt erover na om te stoppen", aldus Warwick. "Ik kan me voorstellen dat hij deze situatie moeilijk accepteert."

Hamilton zijn droom van achtste titel onder druk

Lewis Hamilton maakte de overstap naar Ferrari met een duidelijke missie: het veroveren van zijn felbegeerde achtste wereldtitel. Na jarenlang succes bij Mercedes hoopte hij dat de Italiaanse renstal hem de beste kans zou bieden om het record van Michael Schumacher te evenaren en geschiedenis te schrijven. De combinatie van Hamiltons ervaring en Ferrari’s expertise moest de perfecte formule zijn voor het volgende hoofdstuk in zijn indrukwekkende carrière.

Toch lijkt die droom dit seizoen verder weg dan ooit. In plaats van dominantie worstelt Hamilton met een auto die niet goed aansluit bij zijn rijstijl, waardoor de resultaten uitblijven. Voor Hamilton wordt het steeds lastiger om zicht te houden op die achtste titel, waardoor zijn toekomst in de Formule 1 onder druk komt te staan.

Grand Prix van Canada

De Grand Prix van Canada vindt dit weekend plaats op het vertrouwde Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Max Verstappen wil daar zijn vierde overwinning op rij behalen, iets wat nog geen coureur eerder is gelukt. Met sterke tegenstand van onder anderen Oscar Piastri en Lando Norris belooft het een spannende race te worden. De race is zondag live te volgen vanaf 20.00 uur.