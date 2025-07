Christian Horner werd een week geleden op straat gezet door Red Bull Racing als teambaas, maar zou al vrij snel kunnen terugkeren in de Formule 1. Volgens het Duitse medium BILD sprak Horner met een grote concurrent van Red Bull.

Horner vloog een week geleden de deur uit bij Red Bull, na ruim twintig jaar trouw dienstverband. In die periode won hij liefst acht coureurstitels en zes constructeurstitels met het team. De 51-jarige Engelsman kende in 2024 al de nodige problemen met Red Bull, maar in 2025 kwam daar nog een schepje bovenop.

Voor het eerst in jaren doet Verstappen namelijk echt mee om de wereldtitel. De McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris zijn uit het zicht verdwenen. En ook de tweede coureur bij Red Bull - eerst Liam Lawson en nu Yuki Tsunoda - komt er totaal niet aan te pas. Reden voor het team om Laurent Mekies door te schuiven van Racing Bulls.

Interesse van grote concurrent

Maar aan aandacht geen gebrek voor de succesvolle Horner. De teambaas zou volgens BILD op interesse van Ferrari kunnen rekenen. Het Duitse medium schrijft dat de Italiaanse renstal informeel contact heeft gezocht met Horner. Overigens ontkent hij dat.

In mei van dit jaar werd er in Italiaanse en Duitse media al aan de stoelpoten van Fred Vasseur, de huidige teambaas van Ferrari, gezaagd. Dat vond hij zelf respectloos en overtrokken. Ook Lewis Hamilton sprak altijd zijn voorkeur uit voor Vasseur. "Fred is de belangrijkste reden dat ik naar die team ben gekomen én van wie ik de kans heb gekregen."

Grand Prix van België

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Het Formule 1-seizoen wordt hervat op zondag 27 juli, als de Grand Prix van België op het programma staat. In de twee dagen ervoor vinden de sprintkwalificatie, sprint en normale kwalificatie al plaats.