Er is de afgelopen dagen veel te doen om het ontslag van teambaas Christian Horner bij Red Bull. Inmiddels heeft ook een goede vriend van Horner, tv-presentator Jeremy Clarkson, harde kritiek geuit op het Formule 1-team. Daarbij heeft hij ook pikante details onthult.

Clarkson heeft tegenover de Britse tabloid The Sun onthuld dat het ontslag van Horner volledig onverwacht kwam. "Ik heb zondag in Silverstone wat tijd met Christian doorgebracht. En het was overduidelijk dat hij totaal geen idee had van wat er op hem af zou komen."

De presentator vervolgde: "Hij was daar met zijn elfjarige dochter Olivia, van wie de moeder net was overleden aan oogkanker. Daar hebben we het vooral over gehad. En over hoe dat arme meisje daarmee omgaat."

Slechts tien dagen voordat Horner werd ontslagen, overleed zijn ex-vrouw Beverly Allen op slechts 58-jarige leeftijd. De Brit had van 2000 tot 2014 een relatie met haar; een half jaar voor de breuk werd dochter Olivia geboren.

Vergelijking

Clarkson haalt uit naar Red Bull en vergelijkt Horner met een van de grootste legendes uit het Britse voetbal. "Je hoeft alleen maar te kijken wat er met Manchester United is gebeurd toen Alex Ferguson vertrok. Als je dat als maatstaf neemt, zou dit ooit zo grote team over een paar jaar zomaar in de Formule 4 kunnen belanden."

Even ter verduidelijking: Ferguson was jarenlang manager van Manchester United, en onder zijn leiding won de club onder andere 13 landstitels. Sinds zijn vertrek is er geen enkele meer bijgekomen.

De vergelijking klopt in ieder geval niet volledig, want hoe het ook bij Red Bull verdergaat na het vertrek van Horner, in de Formule 4 belanden kan het team niet, want de Formule 1 is een gesloten competitie zonder degradatie.

Toekomst

Naast de uithaal richting Red Bull, speculeerde Clarkson ook over de toekomst van Horner. "Audi stapt volgend jaar in de Formule 1, en ook Cadillac doet mee. En uit China hoor je inmiddels ook F1-geruchten. Die zouden allemaal maar wat graag Horner inlijven."

Maar of Horner daadwerkelijk bij Audi aan de slag gaat, is nog maar de vraag. Zo meldt de Duitse krant Bild dat de Brit geen optie is voor het team. Waar de toekomst van de oud-teambaas van Red Bull ligt, is dan ook vooralsnog onzeker.