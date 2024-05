Esteban Ocon krijgt straf van vijf plekken voor de Grand Prix van Canada na touché met teamgenoot

Aan de dominantie van Max Verstappen in de WK-stand van de Formule 1 wordt in 2024 al lichtjes getornd. Zo makkelijk als het in 2023, zo gaat het dit seizoen niet. De Nederlander krijgt flinke concurrentie van vooral de Ferrari's en de McLaren's. Bekijk hier de WK-stand in de Formule 1 na de Grand Prix van Monaco.