De onrust in het Midden-Oosten na de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de daaropvolgende vergeldingsacties hebben ook voor problemen richting de seizoensstart van de Formule 1 gezorgd. De organisatie moest namelijk maatregelen nemen om iedereen op tijd in Australië te krijgen.

Ongeveer tweeduizend medewerkers van de teams en de organisatie reizen elke keer mee naar de races en een aanzienlijk deel moet daarbij vanuit Europa komen. Normaal gesproken reizen zij met een overstap in Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten richting Australië, maar dat is door de uitgebroken oorlog onmogelijk geworden.

Die landen waren namelijk het doelwit van vergeldingsacties nadat de Iraanse leider om het leven kwam bij aanvallen van de Verenigde Staten en Israël. Dat heeft ertoe geleid dat het luchtruim boven meerdere landen in de regio gesloten is.

Organisatie treft maatregelen

Dat betekende dat een heleboel F1-medewerkers plotseling hun plannen om moesten gooien, want zij konden enkel nog met een andere omweg in Australië komen. Dat hoefden ze niet allemaal zelf te regelen, want de organisatie van de sport heeft volgens The Sun hen flink geholpen.

Honderden medewerkers zouden namelijk met twee speciaal gecharterde vluchten naar Australië worden gebracht. De ene vloog via Singapore en het andere vliegtuig met enkel Business Class-plekken zou een tussenstop hebben gemaakt in Tanzania. In totaal zitten er leden van tien van de elf teams in de vliegtuigen.

Zorgen om andere races

Ondanks alle problemen in aanloop naar de GP van Australië gaat die race gewoon door. Op zondag 8 maart zal duidelijk gaan worden welk team de zaken het beste voor elkaar heeft nadat de regels flink op de schop zijn gegaan. Max Verstappen hoopt komend jaar de titel te heroveren nadat hij onttroond werd door McLaren-coureur Lando Norris.

Overigens is het wel nog mogelijk dat de oorlog later in het seizoen voor afgelaste races gaat zorgen. Op 12 april staat de Grand Prix van Bahrein op het programma en een week later moeten de coureurs aan de bak in Saoedi-Arabië. Als de oorlog dan nog gaande is, zou daar een streep door kunnen gaan.