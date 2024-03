'Formule 1 komt terug naar Ziggo, alle concurrentie is overboden'

Naar verluidt komen de uitzendrechten van de Formule 1 terug naar Ziggo. Na drie jaar Viaplay zou de koningsklasse van de autosport straks terugkeren op het oude nest. Het gerucht gaat dat de zender alle concurrentie - inclusief Viaplay, Canal+ en RTL - heeft overboden.

Formule 1-platform GPBlog meldt dat het nieuws elk moment naar buiten kan komen dat de Formule 1 straks weer naar Ziggo komt. Dat betekent dat we straks weer massaal over moeten schakelen naar Ziggo om Max Verstappen en co te kunnen zien shinen. De Nederlandse uitzendrechten van F1 kwamen in 2022 bij Viaplay terecht, daarvoor waren deze ook al in handen van Ziggo.

Het zou betekenen dat Ziggo een flinke zak geld op tafel heeft gelegd. De FOM (Formula One Media) had meerdere kandidaten die allemaal een gooi wilden doen naar de Nederlandse uitzendrechten. Naast Viaplay worden ook RTL en het Franse Canal+ gemeld als geïnteresseerden.

Olav Mol en Jack Plooij

Viaplay verkeert al een tijd lang in zwaar weer. Teleurstellende cijfers en negatieve reacties teisteren het platform. Als blijkt dat Ziggo inderdaad de uitzendrechten heeft overgenomen, dan zullen zij naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2025 weer de Nederlandse Formule 1 verzorgen. De vraag is of het bekende duo Olav Mol en Jack Plooij dan ook weer terugkeert. Zij deden jarenlang verslag van de raceweekenden.

Ziggo heeft naast de F1 ook de rechten over de Europese voetbalcompetities en de zender zendt ook de MotoGP en Formule E uit.